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لجنة المتابعة الفلسطينية تدعو أحرار العالم إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

10/20/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 20 تشرين الأول (بترا)-دعت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، جماهير الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحيت اللجنة الشعب الفلسطيني على صموده الأسطوري في مواجهة العدوان الهمجي على قطاع غزة، ورفضه النزوح أو التهجير وإصراره على البقاء على أرض فلسطين مهما بلغت التضحيات.
كما نعت اللجنة شهداء معركة طوفان الأقصى الذين ارتقوا في غزة ومدينة طولكرم أمس في العدوان الصهيوني عليها.
ودانت اللجنة الانحياز الأميركي والغربي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير.
وأكدت اللجنة أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ووطنه، ولن يغادرها أو يرحل أو يهاجر إلى أي مكان آخر.
وثمنت اللجنة موقف كل الشعوب التي خرجت تتضامن مع ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني، وكنيسة الروم الأرثوذكس ومساجد المسلمين أمس في كل أنحاء العالم.
وطالبت اللجنة جامعة الدول العربية وأحرار العالم إلى بذل كل جهد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
20/10/2023 19:14:17

MENAFN20102023000117011021ID1107278993

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