لجنة المتابعة الفلسطينية تدعو أحرار العالم إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)-دعت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، جماهير الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحيت اللجنة الشعب الفلسطيني على صموده الأسطوري في مواجهة العدوان الهمجي على قطاع غزة، ورفضه النزوح أو التهجير وإصراره على البقاء على أرض فلسطين مهما بلغت التضحيات.
كما نعت اللجنة شهداء معركة طوفان الأقصى الذين ارتقوا في غزة ومدينة طولكرم أمس في العدوان الصهيوني عليها.
ودانت اللجنة الانحياز الأميركي والغربي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير.
وأكدت اللجنة أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ووطنه، ولن يغادرها أو يرحل أو يهاجر إلى أي مكان آخر.
وثمنت اللجنة موقف كل الشعوب التي خرجت تتضامن مع ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني، وكنيسة الروم الأرثوذكس ومساجد المسلمين أمس في كل أنحاء العالم.
وطالبت اللجنة جامعة الدول العربية وأحرار العالم إلى بذل كل جهد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
20/10/2023 19:14:17
MENAFN20102023000117011021ID1107278993
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