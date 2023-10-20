البترا تشهد حركة سياحة نشطة رغم الظروف المحيطة

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 20 تشرين الأول (بترا) - تشكل المواقع السياحية في المملكة، ومنها البترا مقصداً آمناً ومفضلاً للسياح من مختلف الجنسيات، بحكم ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار، رغم الظروف السياسية المحيطة.

وتشهد المدينة الوردية حركة نشطة، في وقت، أكد فيه رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، خلال لقائه زوار فعالية البترا ، أن السياح سعداء بزيارة المكان، وأن السلطة تواصل جهودها في سبيل تقديم الخدمات المثلى لهم.

وأكد البريزات، أن السلطة تسعى أيضاً إلى تعزيز الفعاليات التي من شأنها إطالة فترة إقامة الزائر في البترا، وبما ينعكس إيجاباً على حركة السياحة والاقتصاد المحلي.

وأضاف البريزات، أن السلطة ضمن خططها الاستراتيجية تهدف إلى جذب العديد من الاستثمارات إلى المنطقة لزيادة إمكانيات تشغيل العاطلين عن العمل في المنطقة ورفد التنمية التي تستهدفها السلطة لتكون تنمية شاملة ومستدامة في جميع تجمعات لواء البترا الستة.

وأضاءت السلطة معلم الخزنة الأثري بالعلم الأردني تأييداً للجهود التي تبذل خصوصاً من جلالة الملك عبدلله الثاني، تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية لاسيما القضية الفلسطينية.

--(بترا)

دط/م ق/ح أ

20/10/2023 18:58:03