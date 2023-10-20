الصحفيين الفلسطينيين تحذر من خطورة قرار الاحتلال إغلاق مؤسسات إعلامية بذريعة أمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 تشرين الأول(بترا)- حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، من خطورة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على قرار إغلاق كل جهة إعلامية بذريعة "أمنية".

ووصفت النقابة في بيان، أصدرته لجنة الحريات التابعة لها مساء اليوم الجمعة القرار بجريمة جديدة ضد الحالة الصحفية في فلسطين، من خلال تغليف إجراءات إغلاق المؤسسات الإعلامية، واستهدافها بتشريعات وقرارات من مستويات سياسية لتبرير صواريخ ورصاص وقنابل جيشها.

وأكدت، أن هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف رواية الحقيقة، وخلق حالة من الترهيب للقنوات العربية والأجنبية والمحلية العاملة في فلسطين، ووضع السكين على رقاب الخبر الصحفي عبر نصوص فضفاضة، بذريعة "أمنية"، وهي التي تكيف تاريخياً كافة قوانينها القمعية لصالح هذه التسمية.

وطالبت النقابة في بيانها، الاتحادين العربي والدولي والاتحادات الإقليمية، بالتدخل وإصدار موقف تجاه هذه الجريمة المتوقع منها استهداف حرية الرأي والتعبير، وحجب صورة وصوت الحقيقة .

وذكرت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 16 صحفياً وصحفية وأصابت العشرات بجروح منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الحالي، إضافة إلى فقدان عدد آخر، واعتقال نحو 20، وتدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية بالصواريخ الإسرائيلية، جزء منها دمر كليا، والآخر جزئياً.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

20/10/2023 18:52:26