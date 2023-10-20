اختتام ورشة عمل حول العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- اختتمت في عمان ورشة عمل ركزت على العلاقة الترابطية بين المياه والطاقة والغذاء، ودورها بتكثيف الإنتاج الزراعي في الأردن ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع عن طريق التكنولوجيا الحديثة.
وجاءت الورشة التي شارك فيها مجموعة من أصحاب الاختصاص الزراعي والبيئي والطاقة، ضمن مشروع استخدام تقنيات المراقبة البيئية، وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد لاستخدام آليات ربط المياه والغذاء والطاقة واثرها على تحقيق التنمية المستدامة والإنتاج الزراعي تحديدا.
ووفقا لبيان إدارة المشروع اليوم الجمعة، يأتي المشروع بتمويل من الوكالة الهولندية لتدويل التعليم بالشراكة مع الجامعة الأردنية والجامعة الوطنية للتكنولوجيا وجامعة مؤتة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه وبتنسيق من جامعة توينتي الهولندية.
وبين مدير المشروع الدكتور احمد السلايمة رئيس الجامعة الوطنية للتكنولوجيا، أن المشروع يتيح للمشاركين الأردنيين الإطلاع على التجربة الهولندية المتقدمة في مجال الزراعة والبيئة والطاقة، ومدى أمكانية استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في القطاع الزراعي الأردني، من خلال ورش عمل وتدريبات تقام في الأردن وهولندا.
وأضاف، أن ورشة العمل تناولت العديد من المواضيع أهمها الزراعة الذكية والاطلاع الميداني على التجربة الأردنية من خلال احد المشاريع الممولة في منطقة سما السرحان، بمرافقة خبراء هولنديين، إضافة إلى جلسات حوارية تمحورت حول كيفية الاستفادة من الطاقة في المشاريع الزراعية والطرق المثلى لاستخدام المياه وحساب تكاليف الجدوى الاقتصادية.
وقال، إن المشروع يدعم استحداث برنامج دبلوم مهني مختص بالزراعة الذكية في الأردن، وتطوير دورات تعليم مهني مبتكرة ومراكز تعمل على تعزيز التعاون بين الشركات ومؤسسات التعليم والتدريب المهني، حيث سيتم تزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع وإنشاء روابط بين جميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة الغذائية الزراعية، وتحقيق بنود التنمية المستدامة، وإن هنالك العديد من المشاريع التي يتم مناقشتها مع الجانب الهولندي تمهيدا لتنفيذها داخل الأردن.
من جهتها، أشادت منسقة المشروع الدكتورة روشناك دار من جامعة تونتي الهولندية، بالتطور الحاصل في الجانب الزراعي الأردني وعدد المشاريع الدولية المدعومة من قبل المنظمات العالمية، مؤكدة أن ذلك دليل على نجاح الأردن في هذه المجال.
وأضافت، أنه تم مؤخرا عقد ورشة خاصة بالنساء الأردنيات القياديات والرياديات في قطاع المياه والبيئة والتكنولوجيا، وتقديم قصص نجاح وابتكارات مميزة للنساء المشاركات بهدف التأكيد للشركاء من داخل الأردن وخارجه على أن المرأة الأردنية قيادية ويمكنها إدارة المناصب القيادية في جميع المجالات بإتقان وتميز .
وبينت، أن الجانب الهولندي سيقوم باستضافة الفريق الأردني المشارك في المشروع حيث تم إعداد برنامج خاص لهذه الغايات يوفر الاطلاع الكافي على تجارب هولندا في القطاعات المختلفة والاتفاق على التعاون المشترك مع الجامعات والمؤسسات الأردنية في المجال المعرفي التقني.
--(بترا)
رخ/م ق/ح أ
20/10/2023 18:36:19
MENAFN20102023000117011021ID1107278990
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.