اختتام ورشة عمل حول العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- اختتمت في عمان ورشة عمل ركزت على العلاقة الترابطية بين المياه والطاقة والغذاء، ودورها بتكثيف الإنتاج الزراعي في الأردن ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع عن طريق التكنولوجيا الحديثة.

وجاءت الورشة التي شارك فيها مجموعة من أصحاب الاختصاص الزراعي والبيئي والطاقة، ضمن مشروع استخدام تقنيات المراقبة البيئية، وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد لاستخدام آليات ربط المياه والغذاء والطاقة واثرها على تحقيق التنمية المستدامة والإنتاج الزراعي تحديدا.

ووفقا لبيان إدارة المشروع اليوم الجمعة، يأتي المشروع بتمويل من الوكالة الهولندية لتدويل التعليم بالشراكة مع الجامعة الأردنية والجامعة الوطنية للتكنولوجيا وجامعة مؤتة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه وبتنسيق من جامعة توينتي الهولندية.

وبين مدير المشروع الدكتور احمد السلايمة رئيس الجامعة الوطنية للتكنولوجيا، أن المشروع يتيح للمشاركين الأردنيين الإطلاع على التجربة الهولندية المتقدمة في مجال الزراعة والبيئة والطاقة، ومدى أمكانية استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في القطاع الزراعي الأردني، من خلال ورش عمل وتدريبات تقام في الأردن وهولندا.

وأضاف، أن ورشة العمل تناولت العديد من المواضيع أهمها الزراعة الذكية والاطلاع الميداني على التجربة الأردنية من خلال احد المشاريع الممولة في منطقة سما السرحان، بمرافقة خبراء هولنديين، إضافة إلى جلسات حوارية تمحورت حول كيفية الاستفادة من الطاقة في المشاريع الزراعية والطرق المثلى لاستخدام المياه وحساب تكاليف الجدوى الاقتصادية.

وقال، إن المشروع يدعم استحداث برنامج دبلوم مهني مختص بالزراعة الذكية في الأردن، وتطوير دورات تعليم مهني مبتكرة ومراكز تعمل على تعزيز التعاون بين الشركات ومؤسسات التعليم والتدريب المهني، حيث سيتم تزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع وإنشاء روابط بين جميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة الغذائية الزراعية، وتحقيق بنود التنمية المستدامة، وإن هنالك العديد من المشاريع التي يتم مناقشتها مع الجانب الهولندي تمهيدا لتنفيذها داخل الأردن.

من جهتها، أشادت منسقة المشروع الدكتورة روشناك دار من جامعة تونتي الهولندية، بالتطور الحاصل في الجانب الزراعي الأردني وعدد المشاريع الدولية المدعومة من قبل المنظمات العالمية، مؤكدة أن ذلك دليل على نجاح الأردن في هذه المجال.

وأضافت، أنه تم مؤخرا عقد ورشة خاصة بالنساء الأردنيات القياديات والرياديات في قطاع المياه والبيئة والتكنولوجيا، وتقديم قصص نجاح وابتكارات مميزة للنساء المشاركات بهدف التأكيد للشركاء من داخل الأردن وخارجه على أن المرأة الأردنية قيادية ويمكنها إدارة المناصب القيادية في جميع المجالات بإتقان وتميز .

وبينت، أن الجانب الهولندي سيقوم باستضافة الفريق الأردني المشارك في المشروع حيث تم إعداد برنامج خاص لهذه الغايات يوفر الاطلاع الكافي على تجارب هولندا في القطاعات المختلفة والاتفاق على التعاون المشترك مع الجامعات والمؤسسات الأردنية في المجال المعرفي التقني.

--(بترا)

رخ/م ق/ح أ

20/10/2023 18:36:19