الائتلاف الوطني ينظم وقفات تضامنية نصرة لأهل غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول(بترا)- نظم حزب الائتلاف الوطني عدداً من الوقفات التضامنية في عمان والزرقاء وإربد للتعبير عن وقوفه مع الأهل في فلسطين وقطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وندد المشاركون بالوقفات التضامنية بالموقف الدولي الصامت تجاه ما يجري من إبادة وعقاب جماعي للفلسطينيين في غزة، داعين إلى الوقف الفوري للعدوان، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع.

ودعا المشاركون إلى موقف عربي وإسلامي موحد ضد سياسة التهجير التي تتبعها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفض كل الممارسات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في ارضهم.







واعربوا عن اعتزازهم بالموقف الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والجهود التي يقوم بها جلالة الملك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة لحشد الموافق الدولية والعربية لوقف العدوان، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين.

--(بترا)

م خ/م ق/أس

20/10/2023 18:29:37