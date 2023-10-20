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أسعار الغاز تستأنف صعودها في أوروبا وسط مخاوف اتساع نطاق الصراع

10/20/2023 2:32:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)-استأنفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي صعودها وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والتأثير المحتمل له على إمدادات العالم من الوقود الحيوي قبل فصل الشتاء.
وصعدت العقود المستقبلية القياسية في القارة بنحو 6.1 بالمئة اليوم الجمعة، بعد المكاسب التي سجلها النفط. وعلى الرغم من أنها تتجه إلى خسارة طفيفة على أساس أسبوعي بعد الانخفاضات الأخيرة، لكن الأسعار ما تزال أعلى بنحو 35 بالمئة عما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة بلومبرغ
الاقتصادية.
وصعدت العقود المستقبلية الهولندية لأشهر أقرب، التي يُنظر لها بوصفها مؤشراً رئيسياً لسوق الغاز الأوروبية، بنسبة 2.8 بالمئة إلى 51.57 يورو لكل ميغاواط اليوم الجمعة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
20/10/2023 17:43:05

MENAFN20102023000117011021ID1107278988

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