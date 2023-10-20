أسعار الغاز تستأنف صعودها في أوروبا وسط مخاوف اتساع نطاق الصراع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)-استأنفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي صعودها وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والتأثير المحتمل له على إمدادات العالم من الوقود الحيوي قبل فصل الشتاء.
وصعدت العقود المستقبلية القياسية في القارة بنحو 6.1 بالمئة اليوم الجمعة، بعد المكاسب التي سجلها النفط. وعلى الرغم من أنها تتجه إلى خسارة طفيفة على أساس أسبوعي بعد الانخفاضات الأخيرة، لكن الأسعار ما تزال أعلى بنحو 35 بالمئة عما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة بلومبرغ
الاقتصادية.
وصعدت العقود المستقبلية الهولندية لأشهر أقرب، التي يُنظر لها بوصفها مؤشراً رئيسياً لسوق الغاز الأوروبية، بنسبة 2.8 بالمئة إلى 51.57 يورو لكل ميغاواط اليوم الجمعة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
20/10/2023 17:43:05
MENAFN20102023000117011021ID1107278988
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