تونس: مسيرات حاشدة تنديدا بالعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 20 تشرين الأول (بترا)- تواصلت في تونس، اليوم الجمعة، المسيرات الاحتجاجية والوقفات المساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حرب إبادة .

وانطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، نحو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، نصرة لغزة وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين من قصف وتهجير واعتقالات، وتنديداً بالدعم الغربي لجرائم الاحتلال والمجازر ضد الفلسطينيين.

وحمل المشاركون، العلم الفلسطيني ورفعوا شعارات داعمة لصمود الأشقاء في غزة وصمودهم في وجه العدوان الغاشم الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين العزل في غزة، كما نظمت وقفات تضامنية حاشدة أمام سفارتي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء في غزة.

--(بترا)

ض ع/م ق/أس

20/10/2023 17:30:57