Monday, 23 October 2023 12:43 GMT

تونس: مسيرات حاشدة تنديدا بالعدوان على غزة

10/20/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

تونس 20 تشرين الأول (بترا)- تواصلت في تونس، اليوم الجمعة، المسيرات الاحتجاجية والوقفات المساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حرب إبادة .
وانطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، نحو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، نصرة لغزة وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين من قصف وتهجير واعتقالات، وتنديداً بالدعم الغربي لجرائم الاحتلال والمجازر ضد الفلسطينيين.
وحمل المشاركون، العلم الفلسطيني ورفعوا شعارات داعمة لصمود الأشقاء في غزة وصمودهم في وجه العدوان الغاشم الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين العزل في غزة، كما نظمت وقفات تضامنية حاشدة أمام سفارتي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء في غزة.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
20/10/2023 17:30:57

MENAFN20102023000117011021ID1107278987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث