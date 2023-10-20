369 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول(بترا)- أستشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية 369 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي، منهم81 بالمناطق الجنوبية الآمنة، وليرتفع عدد الشهداء إلى 3785 و12493 إصابة .
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 484 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الجاري، راح ضحيته 2776 شهيداً؛ ومئات لا زالوا تحت الأنقاض، وأكثر من 65 بالمئة منهم من النساء والأطفال.
وقال، إن هناك مليون نازح في مختلف المناطق تواجه الطواقم مشكلة كبيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية منذ انسحاب وكالة الأونروا.
وأضاف، أن 160 مدرسة تعرضت للقصف منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة ودمر الاحتلال حوالي 128 ألف وحدة سكنية منها 9500 غير صالحة للسكن.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
20/10/2023 17:23:53
MENAFN20102023000117011021ID1107278986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.