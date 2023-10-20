369 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول(بترا)- أستشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية 369 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي، منهم81 بالمناطق الجنوبية الآمنة، وليرتفع عدد الشهداء إلى 3785 و12493 إصابة .

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 484 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الجاري، راح ضحيته 2776 شهيداً؛ ومئات لا زالوا تحت الأنقاض، وأكثر من 65 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

وقال، إن هناك مليون نازح في مختلف المناطق تواجه الطواقم مشكلة كبيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية منذ انسحاب وكالة الأونروا.

وأضاف، أن 160 مدرسة تعرضت للقصف منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة ودمر الاحتلال حوالي 128 ألف وحدة سكنية منها 9500 غير صالحة للسكن.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

20/10/2023 17:23:53

