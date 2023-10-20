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قمة مجلس التعاون وآسيان تعبر عن القلق إزاء التطورات في غزة

10/20/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- أعرب قادة الدول المشاركة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، التي انطلقت فعالياتها اليوم الجمعة في الرياض، عن بالغ القلق حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد اتفق القادة على إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة، بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
ودعا القادة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما دعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وحث القادة جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقاً لحل الدولتين بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
20/10/2023 17:06:54

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