شهيدان و 5 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح

غزة 20 تشرين الأول (بترا)- أستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلاً في رفح مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة آخرين. --(بترا) أ ش/م ق/أس 20/10/2023 16:58:14

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.