شهيدان و 5 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح

شهيدان و 5 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح
التاريخ
10/20/2023 2:32:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)- أستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلاً في رفح مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة آخرين.
--(بترا)
أ ش/م ق/أس
20/10/2023 16:58:14
MENAFN20102023000117011021ID1107278984
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