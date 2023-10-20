الرئيس المصري يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 20 تشرين الأول(بترا) -بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في القاهرة، تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحذر الرئيس المصري خلال لقائه سوناك الذي يزور مصر عقب زيارته تل أبيت، من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدمرا.

وأكد السيسي أهمية التعاون من أجل منع انزلاق المنطقة في حرب على مستوى الإقليم، داعيا إلى إحياء عملية السلام التي تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب احتواء التطورات التي لا يمكن السيطرة عليها.

وقال: يجب العمل على استمرار وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

--(بترا)

ن ا

20/10/2023 16:50:18