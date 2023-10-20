الرئيس المصري يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 تشرين الأول(بترا) -بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في القاهرة، تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحذر الرئيس المصري خلال لقائه سوناك الذي يزور مصر عقب زيارته تل أبيت، من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدمرا.
وأكد السيسي أهمية التعاون من أجل منع انزلاق المنطقة في حرب على مستوى الإقليم، داعيا إلى إحياء عملية السلام التي تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب احتواء التطورات التي لا يمكن السيطرة عليها.
وقال: يجب العمل على استمرار وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة.
--(بترا)
ن ا
20/10/2023 16:50:18
MENAFN20102023000117011021ID1107278983
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