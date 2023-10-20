التعاون الإسلامي يدين استهداف الاحتلال للمدنيين داخل كنيسة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وجددت المنظمة وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه والدواء والغذاء والكهرباء والوقود، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
20/10/2023 16:22:31
MENAFN20102023000117011021ID1107278982
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