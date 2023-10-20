التعاون الإسلامي يدين استهداف الاحتلال للمدنيين داخل كنيسة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وجددت المنظمة وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه والدواء والغذاء والكهرباء والوقود، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

20/10/2023 16:22:31