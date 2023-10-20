رئيس سلطة إقليم البترا يلتقي مديرة مكتب اليونسكو في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 20 تشرين الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات أمس الخميس، مديرة مكتب اليونسكو في عمان مين جونغ كيم، ومدير برنامج الثقافة والتراث كاترين، لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المنظمة والسلطة.
وشدد البريزات خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة في البترا من الجهات الحكومية والجمعيات والمجتمعات المحلية بشكل كامل، وإدارة العملية السياحية في البترا بشكل يوازن بين المحافظة على الموقع الأثري والتنمية السياحية المستدامة.
وأشار البريزات إلى ضرورة الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي واستدامته للأجيال القادمة وإعادة تنظيمه وتأهيله بشكل يلائم المكانة العالمية للبترا على خارطة السياحة العالمية، وإيجاد حلول للمخالفات الموجودة في الموقع الأثري والحد منها.
من جانبها، قالت جونغ كيم، إن مدينة البترا تتمتع بخصوصية ومكانة كبيرة على المستوى العالمي، ما يحتم على الجميع ضرورة الحفاظ عليها والتعامل معها وفقاً للمكانة التاريخية والعالمية التي تتمتع بها.
بدورها، أبدت جونغ إعجابها لما تقوم به السلطة من نشاطات من شأنها حماية الموقع الأثري والخدمات التي تقدمها.
يذكر أن البترا قد انضمت لقائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1985.
--(بترا)
دط/م ق/أس
20/10/2023 15:36:19
MENAFN20102023000117011021ID1107278981
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