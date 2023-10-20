رئيس سلطة إقليم البترا يلتقي مديرة مكتب اليونسكو في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 20 تشرين الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات أمس الخميس، مديرة مكتب اليونسكو في عمان مين جونغ كيم، ومدير برنامج الثقافة والتراث كاترين، لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المنظمة والسلطة.

وشدد البريزات خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة في البترا من الجهات الحكومية والجمعيات والمجتمعات المحلية بشكل كامل، وإدارة العملية السياحية في البترا بشكل يوازن بين المحافظة على الموقع الأثري والتنمية السياحية المستدامة.

وأشار البريزات إلى ضرورة الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي واستدامته للأجيال القادمة وإعادة تنظيمه وتأهيله بشكل يلائم المكانة العالمية للبترا على خارطة السياحة العالمية، وإيجاد حلول للمخالفات الموجودة في الموقع الأثري والحد منها.

من جانبها، قالت جونغ كيم، إن مدينة البترا تتمتع بخصوصية ومكانة كبيرة على المستوى العالمي، ما يحتم على الجميع ضرورة الحفاظ عليها والتعامل معها وفقاً للمكانة التاريخية والعالمية التي تتمتع بها.

بدورها، أبدت جونغ إعجابها لما تقوم به السلطة من نشاطات من شأنها حماية الموقع الأثري والخدمات التي تقدمها.

يذكر أن البترا قد انضمت لقائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1985.

--(بترا)

دط/م ق/أس

20/10/2023 15:36:19