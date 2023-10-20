Monday, 23 October 2023 12:38 GMT

رئيس سلطة إقليم البترا يلتقي مديرة مكتب اليونسكو في الأردن

10/20/2023 2:32:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 20 تشرين الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات أمس الخميس، مديرة مكتب اليونسكو في عمان مين جونغ كيم، ومدير برنامج الثقافة والتراث كاترين، لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المنظمة والسلطة.
وشدد البريزات خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة في البترا من الجهات الحكومية والجمعيات والمجتمعات المحلية بشكل كامل، وإدارة العملية السياحية في البترا بشكل يوازن بين المحافظة على الموقع الأثري والتنمية السياحية المستدامة.
وأشار البريزات إلى ضرورة الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي واستدامته للأجيال القادمة وإعادة تنظيمه وتأهيله بشكل يلائم المكانة العالمية للبترا على خارطة السياحة العالمية، وإيجاد حلول للمخالفات الموجودة في الموقع الأثري والحد منها.
من جانبها، قالت جونغ كيم، إن مدينة البترا تتمتع بخصوصية ومكانة كبيرة على المستوى العالمي، ما يحتم على الجميع ضرورة الحفاظ عليها والتعامل معها وفقاً للمكانة التاريخية والعالمية التي تتمتع بها.
بدورها، أبدت جونغ إعجابها لما تقوم به السلطة من نشاطات من شأنها حماية الموقع الأثري والخدمات التي تقدمها.
يذكر أن البترا قد انضمت لقائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1985.
--(بترا)
دط/م ق/أس
20/10/2023 15:36:19

MENAFN20102023000117011021ID1107278981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث