مسيرات حاشدة في مصر دعما لفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 20 تشرين الأول (بترا)- خرجت مظاهرات حاشدة في مصر، لدعم الأشقاء في فلسطين إزاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وتعالت الأصوات بهتافات "فلسطين حرة.. تحيا فلسطين".

وأقام الجامع الأزهر اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، الذين أرتقوا نتيجة الإرهاب الغاشم والحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على إخواننا في غزة.

وحضر الصلاة آلاف المصلين.

--(بترا)

ن ا/أس

20/10/2023 16:20:43