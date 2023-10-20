مسيرات حاشدة في مصر دعما لفلسطين
التاريخ
10/20/2023 2:32:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 تشرين الأول (بترا)- خرجت مظاهرات حاشدة في مصر، لدعم الأشقاء في فلسطين إزاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وتعالت الأصوات بهتافات "فلسطين حرة.. تحيا فلسطين".
وأقام الجامع الأزهر اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، الذين أرتقوا نتيجة الإرهاب الغاشم والحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على إخواننا في غزة.
وحضر الصلاة آلاف المصلين.
--(بترا)
ن ا/أس
20/10/2023 16:20:43
MENAFN20102023000117011021ID1107278980
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