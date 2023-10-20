سبعة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال غزة

سبعة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال غزة
التاريخ
10/20/2023 2:32:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال سيارة تقل مزارعين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في غزة: إنه استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة العايدي بمخيم النصيرات وسط القطاع.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
20/10/2023 16:16:36
MENAFN20102023000117011021ID1107278979
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