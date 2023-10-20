سبعة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال غزة

غزة 20 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال سيارة تقل مزارعين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة. من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في غزة: إنه استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة العايدي بمخيم النصيرات وسط القطاع. --(بترا) ا ش/م ق/أس 20/10/2023 16:16:36

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