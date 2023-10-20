مواجهات وإصابات عقب مسيرات حاشدة في الضفة الغربية والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 تشرين الأول (بترا)- انطلقت مسيرات حاشدة في مختلف محافظات الضفة الغربية، بعد صلاة الجمعة اليوم، إسنادا لأهالي قطاع غزة، واستنكاراً لجرائم الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة لليوم 14 على التوالي.

وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المسيرات التي انطلقت من المساجد ومراكز المدن، مرددين هتافات منددة بجرائم الاحتلال واتجهت نحو نقاط التماس في عدة مناطق.

وفي الخليل أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال نحو المتظاهرين، كما أصيب عدد آخر برصاص الاحتلال المعدني خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب عقب مسيرة حاشدة هناك حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني .

وفي نابلس، اندلعت مواجهات عند حاجز حوارة عقب مسيرة حاشدة انطلقت من وسط المدينة، أصيب خلالها 5 فلسطينيين، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد إصابتهما، كما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في شارع القدس قرب مخيم بلاطة، وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وعند مدخل مدينة البيرة، اندلعت مواجهات عقب مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله، وأصيب مواطنان خلال تلك المواجهات، كما أصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

في مدينة القدس المحتلة، توغلت قوات الاحتلال في شارع القدس مطلقة الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين بالمسيرة. وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي بالقدم، إحداهما لطفل في الرابعة عشرة من عمره اعتقله الجنود، فيما نقل الآخر إلى مستشفى رفيديا. وفي قلقيلية إندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية عقب المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث أطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وكانت الفصائل الوطنية والإسلامية والقوى الشعبية في الضفة الغربية.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

20/10/2023 16:12:58