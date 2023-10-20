مواجهات وإصابات عقب مسيرات حاشدة في الضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 تشرين الأول (بترا)- انطلقت مسيرات حاشدة في مختلف محافظات الضفة الغربية، بعد صلاة الجمعة اليوم، إسنادا لأهالي قطاع غزة، واستنكاراً لجرائم الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة لليوم 14 على التوالي.
وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المسيرات التي انطلقت من المساجد ومراكز المدن، مرددين هتافات منددة بجرائم الاحتلال واتجهت نحو نقاط التماس في عدة مناطق.
وفي الخليل أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال نحو المتظاهرين، كما أصيب عدد آخر برصاص الاحتلال المعدني خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب عقب مسيرة حاشدة هناك حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني .
وفي نابلس، اندلعت مواجهات عند حاجز حوارة عقب مسيرة حاشدة انطلقت من وسط المدينة، أصيب خلالها 5 فلسطينيين، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد إصابتهما، كما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في شارع القدس قرب مخيم بلاطة، وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وعند مدخل مدينة البيرة، اندلعت مواجهات عقب مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله، وأصيب مواطنان خلال تلك المواجهات، كما أصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.
في مدينة القدس المحتلة، توغلت قوات الاحتلال في شارع القدس مطلقة الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين بالمسيرة. وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي بالقدم، إحداهما لطفل في الرابعة عشرة من عمره اعتقله الجنود، فيما نقل الآخر إلى مستشفى رفيديا. وفي قلقيلية إندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية عقب المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث أطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وكانت الفصائل الوطنية والإسلامية والقوى الشعبية في الضفة الغربية.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
20/10/2023 16:12:58
MENAFN20102023000117011021ID1107278978
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