ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 4137 شهيداً

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 تشرين الأول (بترا)- قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة والتي راح ضحيتها 352 شهيداً و669 إصابة بجراح مختلفة.

وأشار القدرة في اليوم الرابع عشر للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة جراء استهداف طال كنيسة الروم الأرثوذكس وسط غزة وصل منها إلى مجمع الشفاء الطبي 16 شهيداً وعشرات الجرحى، لافتاً إلى أن مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس مزجت دم العوائل المسيحية والمسلمة من الذين التجأوا إلى الكنيسة طلباً للحماية وهرباً من القصف.

وقال، إن الاحتلال الإسرائيلي مسح عائلات مسيحية من السجل المدني الفلسطيني في مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى الى استشهاد 4137 فلسطينياً وإصابة 13162 بجراح مختلفة وأن 70 بالمئة من الضحايا من الأطفال والنساء.

وذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 521 عائلة راح ضحيتها 3109 شهيداً ولا زال عدد كبير من ضحاياها تحت الإنقاض، إضافة إلى 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 720 طفلا.

وأكد خروج 7 مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود و خروج 21 مركزا صحيا عن الخدمة جراء نفاد الوقود، منوهاً إلى استشهاد 46 من الطواقم الطبية وإصابة 85 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي وتدمير 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة خلال العدوان الإسرائيلي .

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على استمرار خدمات غسيل الكلى وحضانات الأطفال والولادة الآمنة والقيصرية والأورام والتطعيم وغيرها من الخدمات الهامة إلى جانب الخدمات العلاجية لجرحى العدوان، بما هو متوفر من إمكانيات مستنزفة.

وطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي ووقف المجازر في قطاع غزة، كما طالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات المستمرة بحق الطواقم والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والإسراع في إدخال الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات .

--(بترا)

أ ش/م ق/أس

20/10/2023 15:34:39