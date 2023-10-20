ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 4137 شهيداً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)- قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة والتي راح ضحيتها 352 شهيداً و669 إصابة بجراح مختلفة.
وأشار القدرة في اليوم الرابع عشر للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة جراء استهداف طال كنيسة الروم الأرثوذكس وسط غزة وصل منها إلى مجمع الشفاء الطبي 16 شهيداً وعشرات الجرحى، لافتاً إلى أن مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس مزجت دم العوائل المسيحية والمسلمة من الذين التجأوا إلى الكنيسة طلباً للحماية وهرباً من القصف.
وقال، إن الاحتلال الإسرائيلي مسح عائلات مسيحية من السجل المدني الفلسطيني في مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى الى استشهاد 4137 فلسطينياً وإصابة 13162 بجراح مختلفة وأن 70 بالمئة من الضحايا من الأطفال والنساء.
وذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 521 عائلة راح ضحيتها 3109 شهيداً ولا زال عدد كبير من ضحاياها تحت الإنقاض، إضافة إلى 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 720 طفلا.
وأكد خروج 7 مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود و خروج 21 مركزا صحيا عن الخدمة جراء نفاد الوقود، منوهاً إلى استشهاد 46 من الطواقم الطبية وإصابة 85 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي وتدمير 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة خلال العدوان الإسرائيلي .
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على استمرار خدمات غسيل الكلى وحضانات الأطفال والولادة الآمنة والقيصرية والأورام والتطعيم وغيرها من الخدمات الهامة إلى جانب الخدمات العلاجية لجرحى العدوان، بما هو متوفر من إمكانيات مستنزفة.
وطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي ووقف المجازر في قطاع غزة، كما طالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات المستمرة بحق الطواقم والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والإسراع في إدخال الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات .
--(بترا)
أ ش/م ق/أس
20/10/2023 15:34:39
MENAFN20102023000117011021ID1107278977
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