شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الصبرة بغزة

شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الصبرة بغزة
التاريخ
10/20/2023 2:32:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الداخلية في غزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء والعديد من الإصابات.
--(بترا)
أش/ م ق/أس
20/10/2023 14:51:02
MENAFN20102023000117011021ID1107278976
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