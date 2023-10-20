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شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الصبرة بغزة

10/20/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 20 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الداخلية في غزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء والعديد من الإصابات.
--(بترا)
أش/ م ق/أس
20/10/2023 14:51:02

MENAFN20102023000117011021ID1107278976

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