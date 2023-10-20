شهيدان جراء قصف الاحتلال منزلا في خانيونس
التاريخ
10/20/2023 2:32:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان جراء قصف طائرات الاحتلال منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
20/10/2023 14:37:00
MENAFN20102023000117011021ID1107278975
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