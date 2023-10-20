وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 20 تشرين الأول (بترا)- وصلت اليوم الجمعة إلى مطار العريش الدولي في مصر، طائرة مساعدات أردنية على متنها أدوية ومستلزمات طبية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح وإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد أشرف في وقت سابق من اليوم، على تجهيز طائرة المساعدات قبل إقلاعها من مطار ماركا العسكري إلى العريش، مبيناً أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.

وأفادت مراسلة (بترا) في القاهرة، أنه يجري حاليا تسوية طريق المعبر وإصلاح الأضرار التي تعرضت للتلف خلال الأيام الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

20/10/2023 14:35:46