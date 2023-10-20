وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 تشرين الأول (بترا)- وصلت اليوم الجمعة إلى مطار العريش الدولي في مصر، طائرة مساعدات أردنية على متنها أدوية ومستلزمات طبية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح وإرسالها إلى قطاع غزة.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد أشرف في وقت سابق من اليوم، على تجهيز طائرة المساعدات قبل إقلاعها من مطار ماركا العسكري إلى العريش، مبيناً أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.
وأفادت مراسلة (بترا) في القاهرة، أنه يجري حاليا تسوية طريق المعبر وإصلاح الأضرار التي تعرضت للتلف خلال الأيام الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
20/10/2023 14:35:46
MENAFN20102023000117011021ID1107278974
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