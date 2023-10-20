وقفات تضامنية نصرة لأهل غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 20 تشرين الأول (بترا)- واصلت فعاليات حزبية وشعبية إقامة الوقفات التضامنية نصرة لأهل غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، مؤكدة أن الأردن، هو أرض الرباط والظهير والسند للشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وتدمير على أيدي قوات الاحتلال.

ونظمت فعاليات شعبية وحزبية اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي غربي العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة الآف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب المشاركون في الوقفة، دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الضمائر الحية، الضغط على إسرائيل، لوقف عدوانها على غزة الذي يشكل اختراقاً للمعاني الإنسانية وأباده جماعية ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الأعزل.

وحيت الفعاليات المشاركة في الوقفة من خلال هتافاتها، قوات الأمن العام والجيش العربي وتعاملهم مع كافة الأحداث والوقفات الاحتجاجية بمهنية وحرفية عالية.

وانطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد مسيرة تضامنية، ندد فيها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة .

وطالب المشاركون في المسيرة والذي يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، بتدخل دولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة.

واستنكروا صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على المستشفيات والمدرس بالقطاع وما ارتكبته إسرائيل من جريمة نكراء باعتدائها على المستشفى المعمداني واستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ بأسلوب العقاب الجمعي.

ونددت مسيرة نظمتها الفعاليات الشعبية اليوم الجمعة في مدينة السلط، بالعدوان الإسرائيلي وجرائمه الوحشية ضد أهالي قطاع غزة .

ودان المشاركون في المسيرة المجازر والجرائم التي تمارسها إسرائيل في القطاع وخاصة الجريمة البشعة التي ارتكبتها في مستشفى المعمداني، وأدت إلى استشهاد المئات .

وهتف المشاركون بالمسيرة بعبارات حيت صمود الأشقاء في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

كما انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط مدينة الطفيلة عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرة تضامنية حاشدة نصرة للأهل في غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال والمجازر المتكررة وقصفه للمستشفيات والأحياء والمدن في قطاع غزة .

واشتملت المسيرة التي شاركت فيها الفعاليات الشعبية والشبابية والحزبية على وقفة تضامنية تضمنت كلمات وهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، والاعتزاز بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة .

وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات دعت إلى تكاتف الجهود لدعم الصمود الفلسطيني، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من نزوح مئات الآلاف من أهل غزة عن منازلهم واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ .

ودعا المشاركون في المسيرة أبناء الشعب الأردني إلى الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تبذل جهودا كبيرة لحماية المسيرات التضامنية التي تشهدها الساحة الأردنية لنصرة الأهل في قطاع غزة .

وحمل المشاركون في المسيرة (يافطات) تدعو إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني، ومناصرة الأهل في غزة، كواجب مقدس .

وعلى صعيد متصل، أصدرت غرفة تجارة الطفيلة بيانا باسم القطاع التجاري في الطفيلة، أدانت فيه المجازر الوحشية التي تعرض ويتعرض لها المدنيون الأبرياء من نساء وأطفال ورجال في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وفي الزرقاء، نظمت الفاعليات الحزبية والقوى السياسية والشعبية، وقفة تضامنية أمام جامع عمر بن الخطاب بعد صلاة الجمعة، للتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد أهل قطاع غزة والضفة الغربية، حيث دعا المشاركون المجتمع الدولي لوقف هذه الهمجية والسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من كافة المعابر .

وهتف المشاركون في المسيرة التضامنية، التي انطلقت من مسجد عمر بن الخطاب، وسط الزرقاء، حتى شارع الملك حسين " شارع السعادة"، بهتافات أكدت ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، داعين الأمة العربية إلى توحيد المواقف الثابتة لوقف هذه الهمجية ضد قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية و(يافطات) تؤكد ضرورة وقف جرائم الحرب الصهيونية، داعين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية .

ونظم ممثلو الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة عجلون وسط المدينة وقفة تضامنية دعما لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة .

وأكدوا على الجهود التي يبذلها جلالة الملك الذي يقود دبلوماسية دولية نشطة لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات لسكانها، معبرين عن رفضهم واستنكارهم وإدانتهم لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة. ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية (يافطات)، حملت عبارات نصرة للأقصى الشريف واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما نظمت الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية في الكرك اليوم الجمعة، وقفة أمام مسجد المرج الكبير تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني بتصديه للعدوان الإسرائيلي.

وعبر المشاركون خلال كلماتهم وشعاراتهم عن استنكارهم للعدوان الإسرائيلي على غزة وقصفه للمنازل والمستشفيات ودور العبادة وتشريد الأطفال والنساء من منازلهم، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

كما نظم حزب إرادة وفعاليات مجتمعية أمام المسجد الحميدي في الكرك، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدين عمق الروابط الوطنية والتاريخية بين الأردن وفلسطين.

وكان منتدى الفكر للثقافة والتنمية في الكرك قد عبر عن إدانته للمجازر الإسرائيلية بحق الابرياء والمدنين وقطع المياه والكهرباء مطالبا بوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة.

وأكد في بيان صحفي، أن الأردن عبر مسيرة الدولة الأردنية منذ أكثر من مئة عام، وبقيادة الهاشميين، وهو يقف الى جانب فلسطين وقدم الكثير من التضحيات في سبيل الدفاع عن القدس وفلسطين، داعيا المواطنين إلى التعبير عن مظاهر احتجاجهم وغضبهم بطرق سلمية وحضارية دعما للأهل في فلسطين.

ونفذ حزب النهج الجديد مهرجانا تضامنيا ووقفة حاشدة، في ضاحية النخيل على طريق المطار، تضمن كلمة لأمين عام الحزب الدكتور فوزان البقور العبادي، أشار فيها إلى وقوف كافة أبناء الوطن مع الأهل في قطاع غزة وموقف الحزب جراء هذه البربرية والوحشية على الأهل في غزة.

بدوره، دعا رئيس اللجنة السياسية في الحزب الدكتور صالح أبو شارب إلى وحدة الصف والكلمة خلف القيادة الهاشمية لدعم موقف الأردن الثابت والداعم للأشقاء في غزة هاشم.





وشارك الآلاف في مسيرة حاشدة، دعت إليها بلدية إربد الكبرى، أقيمت عقب صلاة الجمعة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونصرة للشعب الفلسطيني .

والتقت مسيرتان حاشدتان خرجتا من مسجد الهاشمي، ومسجد إربد الكبير وسط شارع الهاشمي في مسيرة واحدة مشتركة هتفت للأردن وفلسطين وغزة.

وعبر المشاركون عن غضبهم تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من عدوان وحشي وحرب بربرية على غزة لم تأخذ أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم قتل الابرياء والاعتداء على المستشفيات ودور العبادة والمدنيين.

وحيوا مواقف وجهود جلالة الملك وولي عهده الأمين والدبلوماسية الأردنية التي تعبر عن ضمير الشعب الأردني الموحد خلف قيادة جلالته وتعد متقدمة على كل المواقف، داعين إلى أن تبقى مظاهر التعبير السلمي، هي الأقوى في التعبير عن حالة الغضب والاستنكار لما يحدث في غزة .

وعند ميدان وصفي التل، حيث توقفت المسيرة، ألقى رئيس بلدية إربد الدكتور نبيل الكوفحي كلمة عبر فيها عما يجول في ضمائر الأردنيين من غضب واستنكار لما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية ضد غزة، مؤكداً أن الأردن قيادة وشعباً سيبقى الظهير والسند الأقوى لفلسطين وشعبها.

ونفذ عدد من ممثلي الفعاليات في مخيمات سوف وجرش مسيرات تضامنية مع الأشقاء في غزة وفلسطين، مؤكدين أن الأردن هو أرض الرباط والسند للشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وتدمير على أيدي قوات الاحتلال.

وعبر المشاركون بهتافاتهم عن دعمهم لأشقائهم ونصرة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة وحيت صمود الفلسطينيين أمام أبشع جرائم الحرب التي تنتهك ضد الإنسانية، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ما يجري في غزة من حرب إبادة بشرية.

ونظم مواطنون في مدينة المفرق بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، أمام مسجد المفرق الكبير وقفة تضامنية مع أهالي غزة، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع .

كما استنكر المشاركون الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم التي تخالف كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، داعين إلى ضرورة دعم صمود الأهل في غزة في وجه جرائم العدوان الإسرائيلي.

وأكدوا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والعربية لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة في ظل الإجراءات التعسفية الإسرائيلية والتي تعد جريمة حرب .

وانطلقت في العقبة مسيرة حاشدة نظمتها فعاليات شعبية عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في حي المحدود منددة بالعدوان الإسرائيلي، ومطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة.

وحيا المشاركون في المسيرة صمود الأهل في قطاع غزة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، منددين بالصمت العالمي تجاه ما يجري من مجازر للأهل في فلسطين المحتلة.

وفي لواء الأغوار الشمالية، نظمت فعاليات أهلية اليوم الجمعة، وقفات تضامنية في بلدتي الشونة الشمالية والكريمٌة، تنديداً بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وردد المشاركون هتافات أشادت بالصمود البطولي لأهالي غزة، مستنكرين الصمت الدولي إزاء قتل الابرياء من الشيوخ والأطفال والنساء وحصارهم لمنع الغذاء والدواء عنهم .

وأكد المشاركون وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده الدولية لوقف المجازر التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية والتصدي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه .

كما انطلقت مسيرة احتجاجية من مسجد القدس بمخيم البقعة اليوم الجمعة، تنديداً بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل بمدينة غزة.

وردد المشاركون هتافات تدعو إلى نصرة الأهل في غزة، مثلما دعت المجتمع الدولي لتحمل واجباته تجاه القضية الفلسطينية لإزاحة الظلم والتعدي والقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني .

--(بترا)

ع.ف/ع ض/م.ق/أع/س.م/ ع ج/ع ح/ ه ق/و ن/أع /م ق/أس



20/10/2023 14:10:20