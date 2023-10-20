اربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 20 تشرين الأول(بترا)- أكدت عشائر وفاعليات شعبية ووجهاء مخيمات في إربد الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة.
وخاطبت هذه الفاعليات جلالة الملك بالقول" سر ونحن معك..عاش الأردن وعاشت فلسطين وعاشت غزة هاشم" تأييداً منها وتأكيداً على مواقف جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثابتة والشجاعة.
وقالت عشيرة ارشيدات في بيان لها اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل في غزة يدل على فقدان الاحتلال السيطرة نتيجة بسالة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي وصلت إلى عمق الأراضي المحتلة.
وأكدت، أن فلسطين في أعماقنا، كما هو الأردن، واستنكرت جرائم الحرب التي تشنها قوت الاحتلال بغطاء أميركي، مشددة على أن الأردنيين يقفون مع الشعب الفلسطيني، وأن موقف الأردن قيادة وشعباً ثابت وقوي تجاه القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عنها .
وأعلنت عشائر آل عبندة، عن اعتزازها بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الرافضة لكل ممارسات العدو الإسرئيلي وجرائمه البشعة بحق الابرياء في قطاع غزة، مؤكدة الاعتزاز المطلق بالجهود الجبارة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان على غزة ومنع تهجير الأشقاء من أراضيهم ودعمهم وإيصال المساعدات العاجلة لهم.
كما أكد البيان، أن عشائر آل عبندة شيوخاً وشباباً ورجالا ونساء تقف صفا واحدا في خندق الوطن وفلسطين ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق مطالبه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على ارضه وترابه.
وأشاد البيان بالصمود التاريخي للأهل في غزة والشعب الفلسطيني على ارضه ومقاومة المحتل الغاصب.
كما، أصدرت لجنتي خدمات مخيم إربد، ومخيم الشهيد عزمي المفتي بيانين أكدتا فيهما الوقوف خلف قيادة ومواقف جلالة الملك المتواصلة والمستمرة لوقف العدوان الهمجي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة والاعتداءات على سكان الضفة الغربية.
وأكدا، أن امن واستقرار الأردن وتماسك جبهته الداخلية ضرورة وأولوية قصوى، ليبقى الأردن الظهير والسند القوي للشعب الفلسطيني، كما شددا على أن مواقف وجهود جلالة الملك لدعم الأشقاء في غزة وتقديم المساعدات لهم .
--(بترا)
م.ق/م ق/أس
20/10/2023 14:06:36
MENAFN20102023000117011021ID1107278972
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