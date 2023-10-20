اربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 20 تشرين الأول(بترا)- أكدت عشائر وفاعليات شعبية ووجهاء مخيمات في إربد الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة.

وخاطبت هذه الفاعليات جلالة الملك بالقول" سر ونحن معك..عاش الأردن وعاشت فلسطين وعاشت غزة هاشم" تأييداً منها وتأكيداً على مواقف جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثابتة والشجاعة.

وقالت عشيرة ارشيدات في بيان لها اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل في غزة يدل على فقدان الاحتلال السيطرة نتيجة بسالة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي وصلت إلى عمق الأراضي المحتلة.

وأكدت، أن فلسطين في أعماقنا، كما هو الأردن، واستنكرت جرائم الحرب التي تشنها قوت الاحتلال بغطاء أميركي، مشددة على أن الأردنيين يقفون مع الشعب الفلسطيني، وأن موقف الأردن قيادة وشعباً ثابت وقوي تجاه القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عنها .

وأعلنت عشائر آل عبندة، عن اعتزازها بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الرافضة لكل ممارسات العدو الإسرئيلي وجرائمه البشعة بحق الابرياء في قطاع غزة، مؤكدة الاعتزاز المطلق بالجهود الجبارة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان على غزة ومنع تهجير الأشقاء من أراضيهم ودعمهم وإيصال المساعدات العاجلة لهم.

كما أكد البيان، أن عشائر آل عبندة شيوخاً وشباباً ورجالا ونساء تقف صفا واحدا في خندق الوطن وفلسطين ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق مطالبه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على ارضه وترابه.

وأشاد البيان بالصمود التاريخي للأهل في غزة والشعب الفلسطيني على ارضه ومقاومة المحتل الغاصب.

كما، أصدرت لجنتي خدمات مخيم إربد، ومخيم الشهيد عزمي المفتي بيانين أكدتا فيهما الوقوف خلف قيادة ومواقف جلالة الملك المتواصلة والمستمرة لوقف العدوان الهمجي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة والاعتداءات على سكان الضفة الغربية.

وأكدا، أن امن واستقرار الأردن وتماسك جبهته الداخلية ضرورة وأولوية قصوى، ليبقى الأردن الظهير والسند القوي للشعب الفلسطيني، كما شددا على أن مواقف وجهود جلالة الملك لدعم الأشقاء في غزة وتقديم المساعدات لهم .

--(بترا)

م.ق/م ق/أس

20/10/2023 14:06:36