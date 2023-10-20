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الفيصلي يتدرب في الدوحة استعدادا لمباراة السد بدوري أبطال آسيا

10/20/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- غادر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم عمان اليوم الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة نادي السد القطري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
ويجري فريق الفيصلي تدريبا خفيفا مساء اليوم في الدوحة استعدادا للمباراة.
ويقود الفريق في المباراة المقبلة المدير الفني أحمد هايل الذي تم تعيينه حديثا حيث تعتبر مباراة السد الاختبار الأول له.
وكان الفيصلي الذي يلعب في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا خسر مباراتيه السابقتين أمام فريقي ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
20/10/2023 14:00:15

MENAFN20102023000117011021ID1107278970

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