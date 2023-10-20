الفيصلي يتدرب في الدوحة استعدادا لمباراة السد بدوري أبطال آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- غادر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم عمان اليوم الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة نادي السد القطري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
ويجري فريق الفيصلي تدريبا خفيفا مساء اليوم في الدوحة استعدادا للمباراة.
ويقود الفريق في المباراة المقبلة المدير الفني أحمد هايل الذي تم تعيينه حديثا حيث تعتبر مباراة السد الاختبار الأول له.
وكان الفيصلي الذي يلعب في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا خسر مباراتيه السابقتين أمام فريقي ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
20/10/2023 14:00:15
MENAFN20102023000117011021ID1107278970
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