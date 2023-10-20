الاحتلال يغلق مكاتب الجزيرة في إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 20 تشرين الأول (بترا)- صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على أنظمة طوارئ بهدف إغلاق وسائل إعلام وقنوات فضائية بادعاء أنها "تستهدف أمن الدولة"، وإثر ذلك صادقت الحكومة على إغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة"ومنعها من البث من إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أنه بموجب تعليمات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، وبتأييد من الموساد والشاباك ووزارة الأمن، وموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، صادقت الحكومة، اليوم، على إيقاف عمل شبكة "الجزيرة" خلال فترة الحرب على غزة.

وسيطرح إغلاق شبكة "الجزيرة" خلال الاجتماع القريب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وبعد مصادقة (الكابينيت) سيوقع كرعي على "أمر وقف البث" من إسرائيل، الذي سيخرج إلى حيز التنفيذ فورا.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

20/10/2023 13:57:26