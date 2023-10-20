Monday, 23 October 2023 12:34 GMT

الاحتلال يغلق مكاتب الجزيرة في إسرائيل

10/20/2023 2:32:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 20 تشرين الأول (بترا)- صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على أنظمة طوارئ بهدف إغلاق وسائل إعلام وقنوات فضائية بادعاء أنها "تستهدف أمن الدولة"، وإثر ذلك صادقت الحكومة على إغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة"ومنعها من البث من إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أنه بموجب تعليمات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، وبتأييد من الموساد والشاباك ووزارة الأمن، وموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، صادقت الحكومة، اليوم، على إيقاف عمل شبكة "الجزيرة" خلال فترة الحرب على غزة.
وسيطرح إغلاق شبكة "الجزيرة" خلال الاجتماع القريب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وبعد مصادقة (الكابينيت) سيوقع كرعي على "أمر وقف البث" من إسرائيل، الذي سيخرج إلى حيز التنفيذ فورا.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
20/10/2023 13:57:26

MENAFN20102023000117011021ID1107278969

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث