الاحتلال يغلق مكاتب الجزيرة في إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 20 تشرين الأول (بترا)- صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على أنظمة طوارئ بهدف إغلاق وسائل إعلام وقنوات فضائية بادعاء أنها "تستهدف أمن الدولة"، وإثر ذلك صادقت الحكومة على إغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة"ومنعها من البث من إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أنه بموجب تعليمات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، وبتأييد من الموساد والشاباك ووزارة الأمن، وموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، صادقت الحكومة، اليوم، على إيقاف عمل شبكة "الجزيرة" خلال فترة الحرب على غزة.
وسيطرح إغلاق شبكة "الجزيرة" خلال الاجتماع القريب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وبعد مصادقة (الكابينيت) سيوقع كرعي على "أمر وقف البث" من إسرائيل، الذي سيخرج إلى حيز التنفيذ فورا.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
20/10/2023 13:57:26
MENAFN20102023000117011021ID1107278969
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