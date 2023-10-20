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غوتيريش: سكان غزة يعانون انعدام الماء والغذاء والمواد الأساسية

10/20/2023 2:32:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وقال غوتيريش في تصريحات صحفية، إن "سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية، ونحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".
وأشار غوتيريش إلى أنه ينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة، لافتاً إلى أنه رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع.
وأكد، أن وكالة الأونروا، هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
20/10/2023 13:54:13

MENAFN20102023000117011021ID1107278968

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