غوتيريش: سكان غزة يعانون انعدام الماء والغذاء والمواد الأساسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وقال غوتيريش في تصريحات صحفية، إن "سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية، ونحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".
وأشار غوتيريش إلى أنه ينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة، لافتاً إلى أنه رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع.
وأكد، أن وكالة الأونروا، هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
20/10/2023 13:54:13
MENAFN20102023000117011021ID1107278968
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