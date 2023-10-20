إلغاء سباق تسلق مرتفع البانوراما

إلغاء سباق تسلق مرتفع البانوراما
التاريخ
10/20/2023 2:32:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- قررت اللجنة المنظمة لسباق تسلق مرتفع البانوراما، إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل.
وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن قرار التأجيل بسبب الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
20/10/2023 13:41:36
MENAFN20102023000117011021ID1107278967
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