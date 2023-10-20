إلغاء سباق تسلق مرتفع البانوراما

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- قررت اللجنة المنظمة لسباق تسلق مرتفع البانوراما، إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل. وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن قرار التأجيل بسبب الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة. --(بترا) خ خ/م ق/أس 20/10/2023 13:41:36

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