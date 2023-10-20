تسعة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة

غزة 20 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عطالله في حي اليرموك بمدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل مسجد أمان في مدينة غزة. --(بترا) أش/أس 20/10/2023 13:41:03

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