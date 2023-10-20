تسعة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة

تسعة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة
التاريخ
10/20/2023 2:32:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عطالله في حي اليرموك بمدينة غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل مسجد أمان في مدينة غزة.
--(بترا)
أش/أس
20/10/2023 13:41:03
MENAFN20102023000117011021ID1107278966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.