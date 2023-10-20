الصحة غزة: 16 شهيدا في الاستهداف الإسرائيلي المباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس

الصحة غزة: 16 شهيدا في الاستهداف الإسرائيلي المباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس
التاريخ
10/20/2023 2:32:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة، إن القصف والاستهداف الاسرائيلي المباشر مساء أمس الخميس، لكنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، أوقع عددا من الشهداء الذين كانوا يقيمون في الكنيسة هربا من عدوان الاحتلال.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 16 فلسطينيا في استهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس.
--(بترا)
م . ف/أس
20/10/2023 13:30:32
MENAFN20102023000117011021ID1107278965
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