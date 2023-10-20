الصحة غزة: 16 شهيدا في الاستهداف الإسرائيلي المباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة، إن القصف والاستهداف الاسرائيلي المباشر مساء أمس الخميس، لكنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، أوقع عددا من الشهداء الذين كانوا يقيمون في الكنيسة هربا من عدوان الاحتلال.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 16 فلسطينيا في استهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس.

--(بترا)

م . ف/أس

20/10/2023 13:30:32