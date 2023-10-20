عشائر الطفيلة وفعاليات شبابية تعبر عن اعتزازها بمواقف الملك الداعمة للقضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 20 تشرين الأول (بترا)- أكد مجلس عشائر الطفيلة، في بيان اليوم الجمعة، وقوفه خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الدولية لوقف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة، وتأمين مسارات آمنة لدخول المواد الإغاثية لهم، إضافة إلى رفضه القاطع لأي عملية تهجير للشعب الفلسطيني.

كما عبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والذي حصد آلاف الأرواح من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء.

وأكدت عشائر الطفيلة رفضها وبشدة الاعتداء على رجال الأجهزة الأمنية، ورفضها أيضا الاعتداء على مقدرات الوطن والممتلكات الخاصة خلال الوقفات التضامنية، مشيرة إلى أن هذا ليس ديدن أبناء العشائر الأردنية .

كما أصدرت الفعاليات الشعبية والشبابية في محافظة الطفيلة بيانات تأييد وتثمين لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حيال القضية الفلسطينية، وشجب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

وجاءت البيانات، لتؤكد على الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك دولياً حول الأوضاع الأخيرة في فلسطين وغزة وكذلك المحافظة على أمن واستقرار المنطقة ورفضه المطلق لمحاولة تهجير أبناء غزة .

وفي ذات السياق، أصدر نادي الطفيلة الثقافي الرياضي الاجتماعي بياناً باسم القطاع الشبابي في قصبة الطفيلة، ثمن فيه عالياً الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك في سبيل وقف العدوان الآثم على أبناء غزة، داعيا إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف مواقف جلالته والتعامل بحكمة مع هذه الظروف وتداعياتها.

و عبر رئيس النادي، عطية الفراهيد في البيان، عن مشاعر الغضب التي تعتمر نفوس أبناء الطفيلة، كحال جميع الأردنيين وأحرار الأمة والعالم أمام أفظع مشاهد البربرية والإجرام التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا الاعتراز بالموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وبجهود جلالة الملك الذي يقوم بجولات ولقاءات في العواصم العربية والأوروبية، بالإضافة إلى الاتصالات التي أجراها ويجريها جلالته مع مختلف زعماء الدول الشقيقة من أجل نزع فتيل الحرب والقصف والعدوان الغاشم على الأشقاء في غزة.

وكان تجمع عشائر أبناء محافظة الطفيلة للإصلاح، أصدر بياناً حول الأوضاع في غزة والمساعي الهاشمية لتطويق الأزمة والوصول للحل الشامل والعدل للقضية الفلسطينية، عبر فيه وبأشد مشاعر الغضب والحزن والأسى على ما يحدث من عدوان بربري همجي غاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الاشقاء الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.

من جانبها، استنكرت الأسرة الشبابية في نادي شباب القدسية، العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل في غزة وفلسطين وترويع السكان العزل وقتل الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والمساجد ودور العبادة.

وأكد شباب القادسية على الدعم والاعتزاز بالموقف الأردني التاريخي والذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في رفضه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، ورفضه عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، داعين إلى الوقوف خلف جلالته في جميع المواقف وخلف الجيش العربي والأجهزة الأمنية صمام الأمان لوحدة الأردن في ظل هذه الظروف .

--(بترا)

س.م/م ق/أس

20/10/2023 13:18:48