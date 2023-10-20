عشائر الطفيلة وفعاليات شبابية تعبر عن اعتزازها بمواقف الملك الداعمة للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 20 تشرين الأول (بترا)- أكد مجلس عشائر الطفيلة، في بيان اليوم الجمعة، وقوفه خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الدولية لوقف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة، وتأمين مسارات آمنة لدخول المواد الإغاثية لهم، إضافة إلى رفضه القاطع لأي عملية تهجير للشعب الفلسطيني.
كما عبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والذي حصد آلاف الأرواح من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء.
وأكدت عشائر الطفيلة رفضها وبشدة الاعتداء على رجال الأجهزة الأمنية، ورفضها أيضا الاعتداء على مقدرات الوطن والممتلكات الخاصة خلال الوقفات التضامنية، مشيرة إلى أن هذا ليس ديدن أبناء العشائر الأردنية .
كما أصدرت الفعاليات الشعبية والشبابية في محافظة الطفيلة بيانات تأييد وتثمين لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حيال القضية الفلسطينية، وشجب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .
وجاءت البيانات، لتؤكد على الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك دولياً حول الأوضاع الأخيرة في فلسطين وغزة وكذلك المحافظة على أمن واستقرار المنطقة ورفضه المطلق لمحاولة تهجير أبناء غزة .
وفي ذات السياق، أصدر نادي الطفيلة الثقافي الرياضي الاجتماعي بياناً باسم القطاع الشبابي في قصبة الطفيلة، ثمن فيه عالياً الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك في سبيل وقف العدوان الآثم على أبناء غزة، داعيا إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف مواقف جلالته والتعامل بحكمة مع هذه الظروف وتداعياتها.
و عبر رئيس النادي، عطية الفراهيد في البيان، عن مشاعر الغضب التي تعتمر نفوس أبناء الطفيلة، كحال جميع الأردنيين وأحرار الأمة والعالم أمام أفظع مشاهد البربرية والإجرام التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا الاعتراز بالموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وبجهود جلالة الملك الذي يقوم بجولات ولقاءات في العواصم العربية والأوروبية، بالإضافة إلى الاتصالات التي أجراها ويجريها جلالته مع مختلف زعماء الدول الشقيقة من أجل نزع فتيل الحرب والقصف والعدوان الغاشم على الأشقاء في غزة.
وكان تجمع عشائر أبناء محافظة الطفيلة للإصلاح، أصدر بياناً حول الأوضاع في غزة والمساعي الهاشمية لتطويق الأزمة والوصول للحل الشامل والعدل للقضية الفلسطينية، عبر فيه وبأشد مشاعر الغضب والحزن والأسى على ما يحدث من عدوان بربري همجي غاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الاشقاء الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.
من جانبها، استنكرت الأسرة الشبابية في نادي شباب القدسية، العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل في غزة وفلسطين وترويع السكان العزل وقتل الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والمساجد ودور العبادة.
وأكد شباب القادسية على الدعم والاعتزاز بالموقف الأردني التاريخي والذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في رفضه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، ورفضه عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، داعين إلى الوقوف خلف جلالته في جميع المواقف وخلف الجيش العربي والأجهزة الأمنية صمام الأمان لوحدة الأردن في ظل هذه الظروف .
--(بترا)
س.م/م ق/أس
20/10/2023 13:18:48
MENAFN20102023000117011021ID1107278963
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