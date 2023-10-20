13 شهيدا بينهم 6 أطفال برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 تشرين الأول (بترا) - ارتفعت حصيلة شهداء مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 13 شهيدا، بينهم 6 أطفال، إضافة لعشرين إصابة مختلفة .

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا واسعا على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، استهدفت خلاله بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، عددا من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا حسب بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، سبعة منهم جرى نقلهم أمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي وسيارات الإسعاف من نقل 5 شهداء، فجرى وضعهم في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم.

--(بترا)

م . ف/أس

20/10/2023 12:59:54