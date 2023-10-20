13 شهيدا بينهم 6 أطفال برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 تشرين الأول (بترا) - ارتفعت حصيلة شهداء مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 13 شهيدا، بينهم 6 أطفال، إضافة لعشرين إصابة مختلفة .
وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا واسعا على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، استهدفت خلاله بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، عددا من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا حسب بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، سبعة منهم جرى نقلهم أمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي وسيارات الإسعاف من نقل 5 شهداء، فجرى وضعهم في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم.
--(بترا)
م . ف/أس
20/10/2023 12:59:54
MENAFN20102023000117011021ID1107278962
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