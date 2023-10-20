الاحتلال يعتقل 930 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بدء طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 930 مواطنا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري 2023.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الجمعة، إن الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، طالت 80 فلسطينيا على الأقل، بينهم نواب من المجلس التشريعي، وأسرى سابقون، وصحفيان، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء "طوفان الأقصى" إلى 930 مواطنا. وتركزت الاعتقالات في محافظتي الخليل، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، طولكرم.

وأوضح نادي الأسير أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل العدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا ليس فقط بغزة، بل حتى بالضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية اشتعال مسيرات ومواجهات يومية مع قوات الاحتلال، إسنادا ونصرة لقطاع غزة في ظل العدوان المتواصل عليها منذ أسبوعين.

--(بترا)

م . ف/أس

20/10/2023 12:59:41

