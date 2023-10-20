الاحتلال يعتقل 930 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بدء طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 930 مواطنا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري 2023.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الجمعة، إن الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، طالت 80 فلسطينيا على الأقل، بينهم نواب من المجلس التشريعي، وأسرى سابقون، وصحفيان، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء "طوفان الأقصى" إلى 930 مواطنا. وتركزت الاعتقالات في محافظتي الخليل، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، طولكرم.
وأوضح نادي الأسير أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل العدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا ليس فقط بغزة، بل حتى بالضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية اشتعال مسيرات ومواجهات يومية مع قوات الاحتلال، إسنادا ونصرة لقطاع غزة في ظل العدوان المتواصل عليها منذ أسبوعين.
--(بترا)
م . ف/أس
20/10/2023 12:59:41
MENAFN20102023000117011021ID1107278961
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