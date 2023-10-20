بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 20 تشرين الأول (بترا)- دانت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة".
وأشار بيان صحافي للبطريركية اليوم الجمعة، إلى"أن البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، أكد في اتصال هاتفي مع المطران خريستوفوروس مطران عمان، أن كنيسة أنطاكية تصلي من أجل وقف العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة".
وعبر اليازجي عن "تضامن كنيسة أنطاكية مع الكنيسة المقدسية بعد الاعتداء الآثم الذي طال جوار كنيسة القديس برفيريوس في غزة".وطلب نقل تضامنه ومحبته وتعازيه إلى البطريرك ثيوفيلوس وإلى سائر مؤمني الكنيسة المقدسية وذلك باسمه وباسم آباء المجمع الأنطاكي المنعقد في البلمند".
--(بترا)
ف ج/أس
20/10/2023 12:50:07
MENAFN20102023000117011021ID1107278960
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