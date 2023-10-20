بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 20 تشرين الأول (بترا)- دانت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة".

وأشار بيان صحافي للبطريركية اليوم الجمعة، إلى"أن البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، أكد في اتصال هاتفي مع المطران خريستوفوروس مطران عمان، أن كنيسة أنطاكية تصلي من أجل وقف العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة".

وعبر اليازجي عن "تضامن كنيسة أنطاكية مع الكنيسة المقدسية بعد الاعتداء الآثم الذي طال جوار كنيسة القديس برفيريوس في غزة".وطلب نقل تضامنه ومحبته وتعازيه إلى البطريرك ثيوفيلوس وإلى سائر مؤمني الكنيسة المقدسية وذلك باسمه وباسم آباء المجمع الأنطاكي المنعقد في البلمند".

--(بترا)

ف ج/أس

20/10/2023 12:50:07