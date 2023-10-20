الجسر العربي لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق فوري بجرائم الاحتلال في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 20 تشرين الأول (بترا)- ناشد مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان العضو المراقب بجامعة الدول العربية؛ الضمير الإنساني العالمي، كل وفق مسؤولياته؛ اتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني عموما.

وقال رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط في بيان اليوم الجمعة، إنه "يتوجب إلزام إسرائيل بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة، وحث مدعي محكمة الجنايات الدولية بمباشرة تحقيق فوري في جرائم الاحتلال ومطالبة الدول بإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وشدد شموط على ضرورة إخضاع سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين على أساس حدود 1967والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين .

وأشار إلى أن سياسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والمتخذة ضد قطاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكان بشكل جزئي أو كلي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

20/10/2023 12:49:35