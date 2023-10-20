الجسر العربي لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق فوري بجرائم الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 تشرين الأول (بترا)- ناشد مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان العضو المراقب بجامعة الدول العربية؛ الضمير الإنساني العالمي، كل وفق مسؤولياته؛ اتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني عموما.
وقال رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط في بيان اليوم الجمعة، إنه "يتوجب إلزام إسرائيل بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة، وحث مدعي محكمة الجنايات الدولية بمباشرة تحقيق فوري في جرائم الاحتلال ومطالبة الدول بإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
وشدد شموط على ضرورة إخضاع سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين على أساس حدود 1967والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين .
وأشار إلى أن سياسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والمتخذة ضد قطاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكان بشكل جزئي أو كلي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
20/10/2023 12:49:35
MENAFN20102023000117011021ID1107278959
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