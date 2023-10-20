مؤشر نيكي الياباني يتراجع ويسجل خسائر أسبوعية 3.2 بالمئة

مؤشر نيكي الياباني يتراجع ويسجل خسائر أسبوعية 3.2 بالمئة
التاريخ
10/20/2023 2:31:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- تراجع مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بعد تراجعات كبيرة في وول ستريت، مسجلاً خسائر أسبوعية.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.54 بالمئة إلى 31259 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 3.2 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
أما المؤشر توبكس فتراجع بنسبة 0.38 بالمئة عند 2255 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
20/10/2023 12:38:08
MENAFN20102023000117011021ID1107278958
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