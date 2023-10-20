مؤشر نيكي الياباني يتراجع ويسجل خسائر أسبوعية 3.2 بالمئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- تراجع مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بعد تراجعات كبيرة في وول ستريت، مسجلاً خسائر أسبوعية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.54 بالمئة إلى 31259 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 3.2 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

أما المؤشر توبكس فتراجع بنسبة 0.38 بالمئة عند 2255 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

20/10/2023 12:38:08