العمال البريطاني يفوز في انتخابات برلمانية فرعية على حساب المحافظين

MENAFN - Jordan News Agency)



لندن 20 تشرين الأول (بترا)- فاز حزب العمال البريطاني في الانتخابات البرلمانية الفرعية التي جرت في دائرتي تامورث وميد بيدفوردشير.

وقالت هيئة (بي بي سي)، إن حزب المحافظين كان يحتفظ بميد بيدفوردشير منذ 1931، وحقق أغلبية بـ 24664 صوتا في انتخابات 2019، ولكن أليستير ستراثرن حصلت على المقعد بأغلبية 1192 صوتا أمام منافسها المحافظ فيستاس أكينبوساي.

وفي تامورث تغلبت سارة إدواردز من العمال على أندرو كوبر من المحافظين بأغلبية بلغت 1316.

وقال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، إن العمال "أعادوا رسم الخريطة السياسية"، من خلال الحصول على المقاعد التي كان المحافظون يمتلكونها قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل،

--(بترا)

رش/أس

20/10/2023 12:29:30