العمال البريطاني يفوز في انتخابات برلمانية فرعية على حساب المحافظين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 تشرين الأول (بترا)- فاز حزب العمال البريطاني في الانتخابات البرلمانية الفرعية التي جرت في دائرتي تامورث وميد بيدفوردشير.
وقالت هيئة (بي بي سي)، إن حزب المحافظين كان يحتفظ بميد بيدفوردشير منذ 1931، وحقق أغلبية بـ 24664 صوتا في انتخابات 2019، ولكن أليستير ستراثرن حصلت على المقعد بأغلبية 1192 صوتا أمام منافسها المحافظ فيستاس أكينبوساي.
وفي تامورث تغلبت سارة إدواردز من العمال على أندرو كوبر من المحافظين بأغلبية بلغت 1316.
وقال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، إن العمال "أعادوا رسم الخريطة السياسية"، من خلال الحصول على المقاعد التي كان المحافظون يمتلكونها قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل،
--(بترا)
رش/أس
20/10/2023 12:29:30
MENAFN20102023000117011021ID1107278957
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