الأردن يستضيف البطولة الدولية العباقرة والأذكياء في الحساب الذهني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- اختتمت اليوم الجمعة فعاليات البطولة الدولية "العباقرة والأذكياء في الحساب الذهني"، التي رعى حفل توزيع الجوائز على الفائزين فيها، مدير تربية قصبة عمان الدكتور فيصل الهواري مندوبا عن وزير التربية والتعليم.
وفاز في المركز الأول دوليا فلسطين، والمركز الثاني دوليا الأردن، والمركز الثالث دوليا العراق، والمركز الرابع دوليا الجزائر، والمركز الخامس دوليا المغرب.
وكانت البطولة، قد انطلقت صباح أمس الخميس واستمرت حتى اليوم الجمعة، بمشاركة 170 طالبا وطالبة يمثلون 10 دول عربية، ونظمتها مدارس حبيب الله الدولية.
ويأتي إطلاق البطولة التي بدأها المشاركون من الطلاب، برفع أعلام دولهم على أنغام مغناة بلاد العرب أوطاني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج عبقري الذكاء العقلي العالمي GMA.
وخلال الحفل الذي حضره النائب محمد الشطناوي، ومدير التربية والتعليم العربي والأجنبي الدكتور قيس حمد من العراق، ومدير التربية والتعليم أحمد البدوي من العراق والعديد من مدراء المدارس، أكد مدير المسابقة اياد حمودة أهمية البطولة باعتبارها، تمثل حافزا وبصمة هادفة في سبيل العلم والتعلم .
وأشار إلى أن البطولة تساهم في تعزيز الرياضة الذهنية للطلاب من المشاركين لما فيها فائدة عائدة على الطالب في المراحل التعليمية وتفعيل مركز الإبداع لدى الطالب وتعزيز الثقة بالنفس.
بدورها، أكدت آلاء الحواري منسقة البطولة، أن البطولة تساهم في إثراء مستقبل الطلاب بأساليب تعليمية مختلفة، تساعد على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.
وأشارت إلى أهمية المشاركة في هذه البرامج والمسابقات للمساهمة في اكتساب الطلاب السلوك القويم، وتطوير سلوكه وبناء شخصيته، والتي تساعد على تطور التفكير الإبداعي، وتنمية شخصياتهم، وتوسعة مداركهم، وتنمية قدراتهم الذاتية.
--(بترا)
ع س/م ق/أس
20/10/2023 12:29:03
MENAFN20102023000117011021ID1107278956
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