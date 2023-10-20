الأردن يستضيف البطولة الدولية العباقرة والأذكياء في الحساب الذهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- اختتمت اليوم الجمعة فعاليات البطولة الدولية "العباقرة والأذكياء في الحساب الذهني"، التي رعى حفل توزيع الجوائز على الفائزين فيها، مدير تربية قصبة عمان الدكتور فيصل الهواري مندوبا عن وزير التربية والتعليم.

وفاز في المركز الأول دوليا فلسطين، والمركز الثاني دوليا الأردن، والمركز الثالث دوليا العراق، والمركز الرابع دوليا الجزائر، والمركز الخامس دوليا المغرب.

وكانت البطولة، قد انطلقت صباح أمس الخميس واستمرت حتى اليوم الجمعة، بمشاركة 170 طالبا وطالبة يمثلون 10 دول عربية، ونظمتها مدارس حبيب الله الدولية.

ويأتي إطلاق البطولة التي بدأها المشاركون من الطلاب، برفع أعلام دولهم على أنغام مغناة بلاد العرب أوطاني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج عبقري الذكاء العقلي العالمي GMA.

وخلال الحفل الذي حضره النائب محمد الشطناوي، ومدير التربية والتعليم العربي والأجنبي الدكتور قيس حمد من العراق، ومدير التربية والتعليم أحمد البدوي من العراق والعديد من مدراء المدارس، أكد مدير المسابقة اياد حمودة أهمية البطولة باعتبارها، تمثل حافزا وبصمة هادفة في سبيل العلم والتعلم .

وأشار إلى أن البطولة تساهم في تعزيز الرياضة الذهنية للطلاب من المشاركين لما فيها فائدة عائدة على الطالب في المراحل التعليمية وتفعيل مركز الإبداع لدى الطالب وتعزيز الثقة بالنفس.

بدورها، أكدت آلاء الحواري منسقة البطولة، أن البطولة تساهم في إثراء مستقبل الطلاب بأساليب تعليمية مختلفة، تساعد على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وأشارت إلى أهمية المشاركة في هذه البرامج والمسابقات للمساهمة في اكتساب الطلاب السلوك القويم، وتطوير سلوكه وبناء شخصيته، والتي تساعد على تطور التفكير الإبداعي، وتنمية شخصياتهم، وتوسعة مداركهم، وتنمية قدراتهم الذاتية.

--(بترا)

ع س/م ق/أس



20/10/2023 12:29:03