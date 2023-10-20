صناعيو شرق عمان يتضامنون مع أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أمام مقرها، مساء أمس الخميس، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
وندد المشاركون بالوقفة بالجرائم الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من أبناء قطاع غزة، وبخاصة تلك التي وقعت بالمستشفى المعمداني.
وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية الدكتور فايز بصبوص خلال الوقفة التي شارك فيها صناعيون وعاملون بالمصانع، إن الاحتلال بدء عملية تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وآلة حربه لا تفرق بين أطفال ونساء.
وأكد أن الاحتلال يحاول تنفيذ مشروعاً للتهجير القصري، منوها أن مخططاته لن تمر في ظل القيادة الهاشمية التي يسير خلفها كل أبناء الشعب الأردني.
بدوره، أكد رئيس الجمعية، الدكتور اياد أبو حلتم، أن القلوب تنزف لما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة الصابر والمرابط، مشددا أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لن يتخلى عن أرضه.
ووجه أبو حلتم رسالة إلى القطاع الصناعي بأنه جزء من نسيج الأمة العربية، داعياً للتبرع عبر الجمعية أو غرف الصناعة بالمملكة.
--(بترا)
غ ح/م ق/أس
20/10/2023 12:01:37
MENAFN20102023000117011021ID1107278955
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