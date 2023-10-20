صناعيو شرق عمان يتضامنون مع أهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أمام مقرها، مساء أمس الخميس، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

وندد المشاركون بالوقفة بالجرائم الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من أبناء قطاع غزة، وبخاصة تلك التي وقعت بالمستشفى المعمداني.

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية الدكتور فايز بصبوص خلال الوقفة التي شارك فيها صناعيون وعاملون بالمصانع، إن الاحتلال بدء عملية تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وآلة حربه لا تفرق بين أطفال ونساء.

وأكد أن الاحتلال يحاول تنفيذ مشروعاً للتهجير القصري، منوها أن مخططاته لن تمر في ظل القيادة الهاشمية التي يسير خلفها كل أبناء الشعب الأردني.

بدوره، أكد رئيس الجمعية، الدكتور اياد أبو حلتم، أن القلوب تنزف لما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة الصابر والمرابط، مشددا أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لن يتخلى عن أرضه.

ووجه أبو حلتم رسالة إلى القطاع الصناعي بأنه جزء من نسيج الأمة العربية، داعياً للتبرع عبر الجمعية أو غرف الصناعة بالمملكة.

--(بترا)

غ ح/م ق/أس

20/10/2023 12:01:37