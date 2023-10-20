الأمن العام يؤكد على عدم السماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا) - أكدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الجمعة، على عدم السماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية، حفاظا على سلامة المواطنين، مشددة على ضرورة التقيد بالتعليمات التي ستنفذها مرتبات الأمن العام حفاظا على سلامة المواطنين.
وبينت المديرية، أنها حرصت خلال الأيام الماضية، وستحرص على الدوام على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقا لأحكام القانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيدا عن محاولة التجمع في مناطق تمثل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة .
وأشارت المديرية إلى وجود دورياتها على الطرق والتقاطعات كافة المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت، مؤكدة أنه لا تهاون في تنفيذ القانون .
--(بترا)
ل م/م ق/أس
20/10/2023 11:55:58
MENAFN20102023000117011021ID1107278954
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