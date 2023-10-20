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الأمن العام يؤكد على عدم السماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية

10/20/2023 2:31:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا) - أكدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الجمعة، على عدم السماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية، حفاظا على سلامة المواطنين، مشددة على ضرورة التقيد بالتعليمات التي ستنفذها مرتبات الأمن العام حفاظا على سلامة المواطنين.
وبينت المديرية، أنها حرصت خلال الأيام الماضية، وستحرص على الدوام على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقا لأحكام القانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيدا عن محاولة التجمع في مناطق تمثل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة .
وأشارت المديرية إلى وجود دورياتها على الطرق والتقاطعات كافة المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت، مؤكدة أنه لا تهاون في تنفيذ القانون .
--(بترا)
ل م/م ق/أس
20/10/2023 11:55:58

MENAFN20102023000117011021ID1107278954

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