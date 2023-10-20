عشرات الشهداء جراء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

عشرات الشهداء جراء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
التاريخ
10/20/2023 2:31:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)- استشهد تسعة فلسطينيين صباح اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الفرا في حي الشيخ ناصر بخانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهدت امرأة وأصيب آخرون، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وكان 22 مواطنا فلسطينيا أستشهدوا وأصيب 70 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال 6 منازل في خانيونس فجر اليوم.
كما استشهد 18 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون في مجزرة كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
20/10/2023 11:42:29
MENAFN20102023000117011021ID1107278953
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