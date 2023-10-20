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عشرات الشهداء جراء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

10/20/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 20 تشرين الأول (بترا)- استشهد تسعة فلسطينيين صباح اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الفرا في حي الشيخ ناصر بخانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهدت امرأة وأصيب آخرون، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وكان 22 مواطنا فلسطينيا أستشهدوا وأصيب 70 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال 6 منازل في خانيونس فجر اليوم.
كما استشهد 18 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون في مجزرة كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
20/10/2023 11:42:29

MENAFN20102023000117011021ID1107278953

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