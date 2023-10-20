الأمن العام: تواجد أمني على الطرق المؤدية كافة لمناطق الأغوار والبحر الميت ولا تهاون في تنفيذ القانون

الأمن العام: تواجد أمني على الطرق المؤدية كافة لمناطق الأغوار والبحر الميت ولا تهاون في تنفيذ القانون
التاريخ
10/20/2023 2:31:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأمن العام: تواجد أمني على الطرق المؤدية كافة لمناطق الأغوار والبحر الميت ولا تهاون في تنفيذ القانون. (بترا)
20/10/2023 11:50:47
MENAFN20102023000117011021ID1107278952
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.