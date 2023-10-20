الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر ويتجه لمكاسب أسبوعية

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر ويتجه لمكاسب أسبوعية
التاريخ
10/20/2023 2:31:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4 بالمئة إلى 1988.60 دولار للأونصة.
وتأتي مكاسب الذهب مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي تقترب من نهايتها.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
20/10/2023 11:37:27
MENAFN20102023000117011021ID1107278950
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