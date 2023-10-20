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الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر ويتجه لمكاسب أسبوعية

10/20/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4 بالمئة إلى 1988.60 دولار للأونصة.
وتأتي مكاسب الذهب مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي تقترب من نهايتها.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
20/10/2023 11:37:27

MENAFN20102023000117011021ID1107278950

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