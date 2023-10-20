أعمال صيانة معبر رفح شارفت على الانتهاء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة، إن أعمال صيانة طريق معبر رفح مع مصر شارفت على الانتهاء تمهيدا لإدخال المساعدات الإنسانية .

وكان أعلن، أنه سيتم إدخال 20 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والمياه اليوم إلى غزة.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

20/10/2023 11:33:30