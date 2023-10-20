أعمال صيانة معبر رفح شارفت على الانتهاء

أعمال صيانة معبر رفح شارفت على الانتهاء
التاريخ
10/20/2023 2:31:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة، إن أعمال صيانة طريق معبر رفح مع مصر شارفت على الانتهاء تمهيدا لإدخال المساعدات الإنسانية .
وكان أعلن، أنه سيتم إدخال 20 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والمياه اليوم إلى غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
20/10/2023 11:33:30
MENAFN20102023000117011021ID1107278949
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