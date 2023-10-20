الأمن العام: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن

الأمن العام: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن
التاريخ
10/20/2023 2:31:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم الجمعة، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر في الساعة 12 ظهرا، على أن يغلق بشكل تام يوم غد السبت.
وذكرت المديرية في بيان، أنه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
ودعت إلى التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .
--(بترا)
م ق/أس
20/10/2023 11:28:05
MENAFN20102023000117011021ID1107278948
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