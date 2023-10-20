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الأمن العام: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن

10/20/2023 2:31:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم الجمعة، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر في الساعة 12 ظهرا، على أن يغلق بشكل تام يوم غد السبت.
وذكرت المديرية في بيان، أنه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
ودعت إلى التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .
--(بترا)
م ق/أس
20/10/2023 11:28:05

MENAFN20102023000117011021ID1107278948

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