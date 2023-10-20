أشرف زكى من أمام معبر رفح: المسيرات فى مصر بالملايين دعمًا لأهل غزة

MENAFN - Youm7) قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائه مع محمد سلامة مراسل قناة الحياة من أمام معبر رفح، إن مصر شهدت اليوم مسيرات حاشدة لم نرها منذ وقت 30 يونيو، وذلك تأييدًا لقرارات منه تهجير أهل غزة.

وأشار أشرف زكي، نشعر بالحسرة بسبب حجم المساعدات الذي ينتظر دخوله لغزة في وقت أهل غزة يعانون فيه ويحتاجون لكل شيء، مشيرًا إلى أن إسرائيل هم قتلة الأطفال والشيوخ والنساء، وأشار أشرف زكي إلى أنه مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ علي الأمن القومي والتضامن مع فلسطين ومع أهل غزة.

وكان وصل وفد من نقابة المهن التمثيلية إلى معبر رفح لدعم أهل غزة، بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وشارك في الوفد الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل.

وكان قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، متابعا: "خلف هذه الأسوار هناك أكثر من 2 مليون شخص يعانون بشكل كبير.. لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية.. كل شيء يحتاج إليه قطاع غزة.. نحتاج إلى دخول الطعام والدواء.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أكد إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا جوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.





وأكد جوتيريش "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب إلا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.





وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.











