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ميرنا الهلباوي: الوضع في غزة كارثي ونسعى لإيصال المساعدات

10/20/2023 2:30:48 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الكاتبة والروائية الشابة ميرنا الهلباوي، إن "إسرائيل مستمرة في قصف قطاع غزة رغم الوضع الكارثي الذي يشهده القطاع، فلا ماء أو دواء ولا كهرباء".

وأضافت في مداخلة مع "abc news": "لقد كنت في معبر رفح في انتظار إدخال المساعدات لقطاع غزة لأني إنسان أريد مساعدة الفلسطينيين لكن لا شيء يحدث".

وتابعت الكاتبة والروائية الشابة: لقد رأيت وسمعت القصف وبيننا ثلاثة كيلومترات ولكن لا أستطيع المساعدة".

وأكدت أن "القيادة المصرية مُصرة على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تتوقف عن القصف"







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