ميرنا الهلباوي: الوضع في غزة كارثي ونسعى لإيصال المساعدات

(MENAFN
- Youm7) قالت الكاتبة والروائية الشابة ميرنا الهلباوي، إن "إسرائيل مستمرة في قصف قطاع غزة رغم الوضع الكارثي الذي يشهده القطاع، فلا ماء أو دواء ولا كهرباء".
وأضافت في مداخلة مع "abc news": "لقد كنت في معبر رفح في انتظار إدخال المساعدات لقطاع غزة لأني إنسان أريد مساعدة الفلسطينيين لكن لا شيء يحدث".
وتابعت الكاتبة والروائية الشابة: لقد رأيت وسمعت القصف وبيننا ثلاثة كيلومترات ولكن لا أستطيع المساعدة".
وأكدت أن "القيادة المصرية مُصرة على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تتوقف عن القصف"
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