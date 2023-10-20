عرض 3 أفلام وثائقية فى إطار برنامج الثقافة فى مساندة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Youm7) يعرض البرنامج الوطني "الثقافة في مساندة الشعب الفلسطيني" يوم السبت 21 أكتوبر بالعاصمة تونس ثلاثة أفلام تدعم القضية الفلسطينية "بيت لحم" لإبراهيم حنضل، "بيت" لإيناس بن حليمة، وفيلم "مملكة النمل" لشوقي الماجري ، ويسبق عرض الأفلام افتتاح معرض في الخط العربي بعنوان: "كانت تسمّى فلسطين وصارت تسمّى فلسطين"، وورشة في الخط العربي بعنوان: "سنرجع يومًا" تأطير ياسر جرادي، وحوار و نقاش حول فلسطين بحضور: الدكتور سمير السحيمي، الدكتورة زكية دحمان، الدكتورة منجية خماسي عرفة، الدكتورة فاطمة الأخضر، الشاعرة فضيلة الشابي، ووصلة موسيقية "من تونس الى فلسطين" تقديم الفنان ياسر جرادي، بالإضافة لمداخلات شعرية حول فلسطين .
فيلم "مملكة النمل" للمخرج الماجري يتناول القضية الفلسطينية وقد بدأ بها مشواره في عالم السينما، فتناول في فيلمه معاناة الفلسطينيين وإصرارهم على بعث الحياة في قلوبهم، رغم الاحتلال الإسرائيلي، والفيلم من بطولة الفنانة صبا مبارك والتي تقوم بدور فتاة يحكي الفيلم قصة حياتها خلال 12 سنة، وكيف أنها فقدت الرجل الذي تحبه لصالح نضاله، وبعد أن تحمل وتنجب ولده يضيع ولدها وهو في عمر الـ 12 سنة، وتبحث عنه لأنها تريد أن تستعيده في جميع الأحوال، فإن كان شهيداً لتدفنه، وإن كان حياً فليعش في منزله بشكل طبيعي، فالفيلم يرصد معاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من 60 عاماً متواصلة من المعاناة.
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