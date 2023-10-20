عرض 3 أفلام وثائقية فى إطار برنامج الثقافة فى مساندة الشعب الفلسطيني

MENAFN - Youm7) يعرض البرنامج الوطني "الثقافة في مساندة الشعب الفلسطيني" يوم السبت 21 أكتوبر بالعاصمة تونس ثلاثة أفلام تدعم القضية الفلسطينية "بيت لحم" لإبراهيم حنضل، "بيت" لإيناس بن حليمة، وفيلم "مملكة النمل" لشوقي الماجري ، ويسبق عرض الأفلام افتتاح معرض في الخط العربي بعنوان: "كانت تسمّى فلسطين وصارت تسمّى فلسطين"، وورشة في الخط العربي بعنوان: "سنرجع يومًا" تأطير ياسر جرادي، وحوار و نقاش حول فلسطين بحضور: الدكتور سمير السحيمي، الدكتورة زكية دحمان، الدكتورة منجية خماسي عرفة، الدكتورة فاطمة الأخضر، الشاعرة فضيلة الشابي، ووصلة موسيقية "من تونس الى فلسطين" تقديم الفنان ياسر جرادي، بالإضافة لمداخلات شعرية حول فلسطين .

فيلم "مملكة النمل" للمخرج الماجري يتناول القضية الفلسطينية وقد بدأ بها مشواره في عالم السينما، فتناول في فيلمه معاناة الفلسطينيين وإصرارهم على بعث الحياة في قلوبهم، رغم الاحتلال الإسرائيلي، والفيلم من بطولة الفنانة صبا مبارك والتي تقوم بدور فتاة يحكي الفيلم قصة حياتها خلال 12 سنة، وكيف أنها فقدت الرجل الذي تحبه لصالح نضاله، وبعد أن تحمل وتنجب ولده يضيع ولدها وهو في عمر الـ 12 سنة، وتبحث عنه لأنها تريد أن تستعيده في جميع الأحوال، فإن كان شهيداً لتدفنه، وإن كان حياً فليعش في منزله بشكل طبيعي، فالفيلم يرصد معاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من 60 عاماً متواصلة من المعاناة.