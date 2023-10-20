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ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى يعلن جدول ندوات دورته الخامسة

10/20/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت لجنة الندوات والمحاور الفكرية في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن برنامج "الإطار الفكرى"، المقدم ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى لهذا العام، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار "الحياة لنا"، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا 21 أكتوبر ويستمر حتى 27 أكتوبر.











وينظم "الإطار الفكري" في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، تحت إشراف د. محمد سمير الخطيب، وتنسيق الناقدة مي الدماصي، بعنوان "المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية"، بسينما الهناجر في الساعة 6 مساءً إلى 8 مساءً.



ويشهد يوم الأحد22 أكتوبر 2023، إقامة ماستر كلاس.. "Master Class" بعنوان "تطورات مهارات التمثيل والإخراج الصحفي في المسرح الجامعي" تقديم بروفيسور بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، د. رانيا فتح الله أستاذ التمثيل بكلية الآداب قسم المسرح جامعة حلوان، والتي تشكل كأنها مناظرة مسرحية، يدير المناظرة والحوار الفنان والمخرج المغربي إلياس بوشري.



ويشهد يوم الاثنين 23 أكتوبر، ندوة بعنوان "مهرجانات الشارقة وتأثيرها على المسرح الجامعي.. آفاق إبداعية"، والتي تُقدم لقاءً خاصًا مع مكرم الدورة الخامسة أحمد أبو رحيمة، مدير إدارة الشارقة في دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية ويدير الندوة الكاتب مجدي محفوظ.



وفي اليوم نفسه، عقب الندوة يُقام حفل لتوقيع كتاب دكتور. حسن عطية «سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية»، لكل من الناقد والباحث الأستاذ الدكتور. عامر صباح المرزوك، والناقد دكتور. رسل خلفة البكري من العراق، والكتاب إصدار دار المعارف المصرية.



ويختتم "الإطار الفكري" برنامجه يوم الثلاثاء 24
أكتوبر، والذي يشهد إقامة «المائدة المستديرة» وتقدم هذا العام بعنوان "المهرجانات المسرح الجامعي.. آفاق إبداعية".




ويشارك بالمائدة المخرج ماجد بن مسعود العوفي مدير مهرجان آفاق (سلطنة عمان) د. فتحي بن عمر (تونس) مدير مهرجان المنستير، أ. نجوى صلاح وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، ومؤسس مهرجان إبداع لطلاب الجامعات (مصر)، ويديرا المائدة عبد الله عمر باحطاب مدير مهرجان الكليات جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) والإعلامية نجوى المهري (تونس)



الجدير بالذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور.
أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.



ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.



وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.
















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