التى سكنت البيت قبلى.. عندما يمتزج الشعر بالموسيقى على خشبة المسرح

MENAFN - Youm7) شاهدت ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي- كاف) العرض السوري الفرنسي "التي سكنت البيت قبلي " للمخرج الفرنسي هنري جول جليان بمشاركة الشاعرة السورية رشا عمران، والعرض تقدمه ثلاثة أصوات نسائية تتحاور بين الشعر والتمثيل والموسيقى علي خشبة المسرح لنشاهد عرضا محمل بالمشاعر والقصص الإنسانية، وعلمت أن القصص المختلفة التي تروي وتجسد أمامنا حقيقية عاصرتها الشاعرة السورية رشا عمران وحولتها لديوان شعري ثم لعرض فني.

أجمل ما في العرض تحميله لمشاعر حقيقية وقصص إنسانية فقد حكت رشا عمران عن كيفية صناعة العرض وبداية الفكرة التي استوحتها بعد أن استأجرت شقة لتعيش فيها بالقاهرة ولاحظت وجود بقايا لتفاصيل امرأة وحيدة، فسألت الحارس من كان يسكن في الشقة فقال لها امرأة يونانية وحيدة عادت الى اليونان، فتخيلت أن هذا البيت كما لو أنه منذور للنساء الخمسنيات الوحيدات الغريبات فشعرت كما لو أنها تتقمصها وبالفعل كتبت قصصها وحكاياتها من وحي تلك السيدة.

يقدم العرض أجزاء من ديوان رشا عمران ويحمل نفس الاسم بطريقة مبتكرة باللغتين العربية والفرنسية باستخدام ثلاث أصوات نسائية على خشبة المسرح من خلال ثلاث عناصر رئيسية "الشعر والموسيقى والتمثيل"، حيث تلقي عمران أشعارها العربيـة، وستقدم الممثلة السورية ناندا محمد الأشعار بالفرنسية ، أما الصوت الثالث فسـتقدمه الفنانـة إيزابيل دوتوا، مـن خلال غنائها للشعر بطريقتها المتميزة التي تشبه لغة داخل اللغة.

وأفضل ما في هذا العرض هو أنه يجعلك تسرح بخيالك في القصص وتتخيل الأحداث وما ورائها من خلال الأبيات الشعرية التي ترويها رشا عمران وتترجمها ناندا محمد، فأنت ستسمع قصصا لتكون أنت مخرجها بخيالك فتري الشخصيات وهي تتداعي أمامك علي الخشبة من خلال الأصوات التي تسمعها من السيدات الثلاثة، ونوعية تلك العرض ربما تكون جديدة علي الجمهور المصري لكنها مختلفة وتحمل الكثير من عناصر التجريب في عالم المسرح، ولذلك نشكر مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة والمخرج أحمد العطارعلي اختياره لعروض نوعية تختلف عما هو سائد لدينا في مهرجانات التجريبي وغيره .

العرض من إنتاج مشروع التجمع الفني (شاعرات)، والذي ينتج عروض شعرية عربية بلغتين على المستوى العالمي، وقد بدأ المشروع سنة 2022 في مهرجان أفينيون، وتديره حاليـًا سكينة حبيب الله وكارول صنصور وهنري جول جوليين.

التي سكنت البيت قبلي



