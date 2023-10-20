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جيل جديد يتبنى القضية.. أطفال يشاركون بمظاهرات جمعة تحيا مصر لدعم فلسطين

10/20/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Youm7) دفعت الصور ومقاطع الفيديو الشاهدة على الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالى فلسطي بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى، الملايين بمختلف أنحاء العالم للتنديد بما يحدث من جرائم، ومنهم المصريون الذين يحملون دائمًا القضية على أكتافهم، لذلك احتشدوا اليوم في مظاهرات بمختلف أنحاء الجمهورية للتنديد بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني حتى الأطفال شاركوا في المظاهرات ليدافعوا عن أقرانهم بفلسطين، حاملين أعلام مصر وفلسطين، لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

شارك طفل يرتدى جلباب أبيض ويحمله شقيقه ويهتف بالمظاهرة التي بدأت عقب صلاة الجمعة بجامع الأزهر الشريف، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، ويبدو على ملامحه الحماس وهو يشارك في ترديد هتاف: تسقط تسقط إسرائيل.. من أسوان لاسكندرية تحيا القدس فلسطينية.. لا إله إلا الله اليهود أعداء الله.. بالروح بالدم نفديك يا اقصى.. أمة عربية واحدة ضد الهجمة الصهيونية.. مصر وفلسطين ايد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل الشعب العربى معاكى..
يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية.. يسقط قتلة الاطفال يسقط يسقط اعداء السلام.. يسقط يسقط الاحتلال.

ولم تتمالك طفلة صغيرة دموعها خلال مشاركتها بمظاهرة فى ميدان الجيزة، والتي خرجت عقب انتهاء صلاة الجمعة، واستندت على والدها وأخذت تبكى وكأنها تتذكر الجرائم التي أرتكبت في حق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، وأخذت تشارك المتظاهرين وتهتف مع والدها بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اضرب اضرب تل أبيب، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.

ومن ميدان الجيزة للمنصة بمدينة نصر شارك مجموعة من الأطفال، المتظاهرين الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة وأخذوا ينددون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المنصة بمدينة نصر رافعين شعار تحيا مصر، حيث حرص المواطنون على المشاركة تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة.

وشارك الأطفال بالمظاهرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود، ومسجد الحصرى حيث حمل الأباء أطفالهم فوق أكتافهم الذين ظهر على ملامحهم الشعور بالغضب لما يحدث لأقرانهم في فلسطين.


أب يحمل ابنه بمظاهرة ميدان الجيزة
مظاهرة الأزهر
الأطفال بمظاهرات المنصة
طفلة تهتف دعما للأشقاء فى فلسطين

طفلة بمظاهرة المنصة
طفل بمظاهرة مصطفى محمود
طفل بمظاهرة جامع الأزهر
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد لحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري

مظاهرة لدعم فلسطين بميدان الجيزة











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