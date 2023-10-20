جيل جديد يتبنى القضية.. أطفال يشاركون بمظاهرات جمعة تحيا مصر لدعم فلسطين

(MENAFN
- Youm7) دفعت الصور ومقاطع الفيديو الشاهدة على الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالى فلسطي بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى، الملايين بمختلف أنحاء العالم للتنديد بما يحدث من جرائم، ومنهم المصريون الذين يحملون دائمًا القضية على أكتافهم، لذلك احتشدوا اليوم في مظاهرات بمختلف أنحاء الجمهورية للتنديد بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني حتى الأطفال شاركوا في المظاهرات ليدافعوا عن أقرانهم بفلسطين، حاملين أعلام مصر وفلسطين، لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.
شارك طفل يرتدى جلباب أبيض ويحمله شقيقه ويهتف بالمظاهرة التي بدأت عقب صلاة الجمعة بجامع الأزهر الشريف، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، ويبدو على ملامحه الحماس وهو يشارك في ترديد هتاف: تسقط تسقط إسرائيل.. من أسوان لاسكندرية تحيا القدس فلسطينية.. لا إله إلا الله اليهود أعداء الله.. بالروح بالدم نفديك يا اقصى.. أمة عربية واحدة ضد الهجمة الصهيونية.. مصر وفلسطين ايد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل الشعب العربى معاكى..
يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية.. يسقط قتلة الاطفال يسقط يسقط اعداء السلام.. يسقط يسقط الاحتلال.
ولم تتمالك طفلة صغيرة دموعها خلال مشاركتها بمظاهرة فى ميدان الجيزة، والتي خرجت عقب انتهاء صلاة الجمعة، واستندت على والدها وأخذت تبكى وكأنها تتذكر الجرائم التي أرتكبت في حق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، وأخذت تشارك المتظاهرين وتهتف مع والدها بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اضرب اضرب تل أبيب، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
ومن ميدان الجيزة للمنصة بمدينة نصر شارك مجموعة من الأطفال، المتظاهرين الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة وأخذوا ينددون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المنصة بمدينة نصر رافعين شعار تحيا مصر، حيث حرص المواطنون على المشاركة تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة.
وشارك الأطفال بالمظاهرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود، ومسجد الحصرى حيث حمل الأباء أطفالهم فوق أكتافهم الذين ظهر على ملامحهم الشعور بالغضب لما يحدث لأقرانهم في فلسطين.
أب يحمل ابنه بمظاهرة ميدان الجيزة
مظاهرة الأزهر
الأطفال بمظاهرات المنصة
طفلة تهتف دعما للأشقاء فى فلسطين
طفلة بمظاهرة المنصة
طفل بمظاهرة مصطفى محمود
طفل بمظاهرة جامع الأزهر
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد لحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرات لدعم فلسطين من مسجد الحصري
مظاهرة لدعم فلسطين بميدان الجيزة
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