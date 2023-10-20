أهلنا وألمهم يوجعنا.. كيف تقدم الدعم النفسى للفلسطينيين خارج غزة؟

MENAFN - Youm7) ما يحدث في غزةمنذ أيام حتى يومنا هذا، يمزق أفئدتنا ويعتصرها ألمًا، فما بالك بألم أسر فلسطينية تعيش خارج غزة، سواء في مصر أو أي دولة أخرى بالعالم، بينما علق بعض أفرادها في غزة، فكان عذابها وخوفها أفظع مما لو كانوا تحت القصف، ويجعلها بحاجة ماسة إلى الدعم المعنوي والمساندة.

وتقول الدكتورة ريهام حداد الكاتبة والباحثة النفسية لـ"اليوم السابع" أنها ترى أن أولى خطوات هذا الدعم النفسي للأسر الفلسطينية التي بيننا هي المؤازرة بالكلمات الداعمة والمواساة، وطمأنتهم بالحقيقة الأعمق بهذا الكون وهي أن الله دائمًا بجانبنا، وهو العلاج النفسي الأبرع والأسرع والأكثر صدقًا وتأثيرًا، ألا وهو (الشق الإيماني العقائدي).

شهداء كيفية الدعم النفسي للفلسطينيين خارج غزة

وتابعت الباحثة النفسية أن يكون ذلك الدعم بتذكيرهم بأن الشعب الفلسطيني كتب عليه الجهاد والمقاومة، وأنه على الرغم من صعوبة القدر والمحن التي تعرضوا لها بالماضي ويتعرضون لها الآن، إلا أن جزاءهم بالدنيا والآخرة عظيم ووعد من الله طيب لا يخلفه.

أطفال فلسطين

وأضافت: "هناك مصائب لا تجدي معها كلمات مواساة، إذ أن الأحداث أكبر وأكثر وأبشع من أي عبارات يمكن أن تقال، لهذا وفي هذه اللحظات الفاصلة، لا تَصّبُرَ بعد الايمان و التمسك بحبل الله والاستعانة به سبحانه بأن يعينهم على استيعاب ما يحدث، ويقدرهم على الصبر والاحتساب" على أن يتذكروا أن الشهداء لا يضيعون ولا يفنون، بل يختارهم الله احياء في جناته العلا، وأن الجهاد حق يناله الشرفاء وأن الصبر اعظم جهاد .

وأردفت: "كذلك نحاول تذكيرهم أن الثمن الذي دفعوه غاليًا كغلاوة دمائهم و مقدراتهم وأرضهم، وكذلك جزاءهم باذن الله سيكون كبيرا عند الله، فالمؤازرة تقوي النفس وتقيم الجذع وتعضد القلب المكلوم، ونقول لهم " لستم وحدكم كلنا معكم ولآخر الانفاس لأن مصابنا واحد".

توفير المساحة الآمنة للتعبير من المهم أيضًا أن نوفر لهم المساحة الآمنة حيث يمكن للأفراد التحدث عن مشاعرهم وتجاربهم دون الخوف من الحكم أو الانتقاد، وأن نؤكد لهم أننا مستعدين للاستماع بتفهم وتعاطف لما يرونه، ونشجعهم على التعبير عن مشاعرهم وخاوفهم.